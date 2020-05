Those Who Remain: Release-Termin und „Willkommen in Dormont“-Trailer

Nach der vorangegangenen Verschiebung hat "Those Who Remain" heute einen Termin erhalten. Erscheinen wird der Horror demnach am 28. Mai 2020 für Konsolen und PC. Einen neuen Trailer seht ihr schon heute.

Ab Ende Mai könnt ihr in den Psychohorror eintauchen.

Der Publisher Wired Productions und das Indie-Studio Camel 101 haben den Veröffentlichungstermin des Adventure-Thrillers „Those Who Remain“ enthüllt. Erscheinen wird der Titel demnach am 28. Mai 2020 für PS4, Xbox One und Windows PC via Steam.

Für den Sommer sind zudem eine Switch-Version und eine Retail-exklusive Deluxe Edition geplant. Letztere erscheint für PS4 und PC und umfasst den digitalen Comic „Those Who Remain: Lights Out“, der die Vorgeschichte des Abenteuers näher beleuchtet.

Trailer begrüßt euch in Dormont

Schon heute könnt ihr euch zu „Those Who Remain“ einen neuen Trailer anschauen, der auf den Namen „Willkommen in Dormont“ hört und einen Blick auf den Horror werfen lässt.

„Those Who Remain“ spielt in einem verschlafenen Städtchen namens Dormont. Auf Basis der Dunkelheit und der Taten der Einwohner findet dort eine immer schlimmer werdende Trennung vom Gefüge der Realität statt.

Im Zuge der Handlung versucht der Protagonist Edward, seine Affäre hinter sich zu lassen und sein Leben wieder auf die richtige Bahn zu lenken. „Ohne sich im Klaren darüber zu sein, was in Dormont geschieht und warum dort Menschen verschwinden, betritt er die Tiefen der Nacht“, so die Macher.

Als Spieler steht ihr vor der Aufgabe, der „unbehaglichen, grauenvollen Dunkelheit ins Auge“ zu blicken und „die Schatten des Bösen“ zu überleben, die Edwards Verstand und Moral auf die Probe stellen.

Letztendlich erwartet euch mit „Those Who Remain“ ein Story-getriebener First-Person-Adventure-Thriller. Der Launch erfolgt zunächst in einer digitalen Version zum Preis von 19,99 Euro für PlayStation 4, Xbox One und Windows PC via Steam. Nachfolgend seht ihr den anfangs erwähnten Trailer:

