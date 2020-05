THQ Nordic und Koch Media: Mehrere Gaming-Marken getauscht inkl. Red Faction und Risen

THQ Nordic und Koch Media haben einige bekannte Spiele-Marken untereinander getauscht. Während THQ Nordic zwei Marken abgibt, erhält das Unternehmen im Austausch von Koch Media fünf andere IPs.

Marken kommen wieder zu ihren Schöpfern

In der Gaming-Branche ist der Tausch von IPs unter den Rechteinhabern eher unüblich. Allerdings bleibt es bei dem Tausch zwischen THQ Nordic und Koch Media gewissermaßen innerhalb der Familie, da beide Tochtergesellschaften der schwedischen Holding Embracer Group sind.

Mit dem Tausch hat THQ Nordic die Rechte an „Risen“, „Sacred“, „Rush for Berlin“, „Second Sight“ und „Singles: Flirt Up Your Life“ erhalten. Koch Media hat im Gegenzug „Red Faction“ und „Painkiller“ in den eigenen Besitz gebracht.

Zum Thema: Saber Interactive: Mutterkonzern von THQ Nordic übernimmt die World War Z-Macher

Vermutlich liegt das Ziel des Tauschgeschäfts darin, die besagten Marken wieder näher an ihre ursprünglichen Schöpfer zu bringen. Beispielsweise könnte „Red Faction“ unter Koch Media nun wieder in die Hände von Volition gelegt werden, die die Reihe ursprünglich erschaffen haben. Auch „Risen“ kann damit wieder in die Hände des Entwicklers Piranha Bytes gelangen.

Da das Tauschgeschäft wohl mit einem gewissen Hintergedanken gemacht wurde, ist wohl zu vermuten, dass in der absehbaren Zukunft neue Ableger oder Neuauflagen in einigen der besagten Reihen erscheinen könnten. Sobald weitere Details bekannt werden, erfahrt ihr auch hier auf der Seite davon.

THQ Nordic trades Painkiller & Red Faction for Koch Media's Sacred, Risen, Rush for Berlin, Second Sight & Singles: Flirt Up Your Life! Koch waves farewell as their IPs are transferred. „Take good care of them!“#THQNordic #KochMedia pic.twitter.com/HLVmXJXY9K — THQ Nordic (@THQNordic) May 5, 2020

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Koch Media