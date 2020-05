Vampire The Masquerade – Bloodlines 2: Das Vampir-Abenteuer zeigt sich im neuen Trailer

Auch "Vampire The Masquerade - Bloodlines 2" gehörte zu den Titeln, die im Zuge der heutigen Inside Xbox-Ausgabe präsentiert wurden. Den entsprechenden Trailer wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten.

"Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2" erscheint Ende 2020.

Zum Leidwesen der Fans wurde es in den vergangenen Monaten recht still um das düstere Action-Rollenspiel „Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2“.

Erst im Rahmen der heutigen Inside Xbox-Ausgabe bedachten uns die Entwickler von Hardsuit Labs endlich mit einem neuen Lebenszeichen und gaben bekannt, dass „Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2“ auch für die Next-Generation-Konsolen veröffentlicht wird. Ergänzend dazu wurde ein neuer Trailer veröffentlicht, der unterhalb dieser Zeilen zur Ansicht bereit steht.

Alpha-Phase wurde Ende 2019 abgeschlossen

Im Oktober des vergangenen Jahres räumten die Hardsuit Labs beziehungsweise der verantwortliche Publisher Paradox Interactive ein, dass „Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2“ noch etwas mehr Zeit benötigt und somit nicht wie ursprünglich geplant im Frühjahr 2020 erscheint. Stattdessen wurde der Release mit dem Versprechen, die zusätzliche Entwicklungszeit entsprechend zu nutzen, auf Ende 2020 verschoben.

Zum Thema: Vampire The Masquerade – Bloodlines 2: Setting von Seattles Kampf gegen die Obdachlosigkeit inspiriert

Im Dezember 2019 erreichten die Macher der Hardsuit Labs anschließend einen wichtigen Meilenstein und schlossen die Alpha-Phase erfolgreich ab. So wurden alle geplanten Gameplay-Mechaniken und Features implementiert. Nun geht es an das Bugfixing und die technische Optimierung des düsteren Vampir-Abenteuers.

Wann mit weiteren Eindrücken aus dem Spielgeschehen oder gar der Enthüllung des offiziellen Releasetermins von „Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2“ zu rechnen ist, steht leider weiter in den Sternen.

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Vampire The Masquerade: Bloodlines 2