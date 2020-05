Destiny 2: Umsetzungen für PS5 & Xbox Series X bestätigt

"Destiny 2" wird für die Next-Generation-Konsolen umgesetzt.

In der Vergangenheit wiesen die Entwickler von Bungie mehrfach darauf hin, dass das Studio den Loot-Shooter „Destiny 2“ auch langfristig unterstützen möchte.

So wurden vor ein paar Monaten beispielsweise das Hauptspiel sowie alle Inhalte des ersten Jahres auf das Free2Play-Modell umgestellt. In einem aktuellen Tweet wies Bungie darauf hin, dass das Studio weiterhin mit „Destiny 2“ plant und den Multiplayer-Shooter für die beiden Next-Generation-Konsolen Xbox Series X beziehungsweise PlayStation 5 umsetzen möchte.

Weitere Details ließen sich die Verantwortlichen von Bungie leider nicht entlocken und wiesen lediglich darauf hin, dass diese zu einem späteren Zeitpunkt folgen sollen. Somit bleibt abzuwarten, ob „Destiny 2“ möglicherweise schon zum Launch der beiden neuen Konsolen zur Verfügung steht. Sowohl die Xbox Series X als auch die PS5 werden nach dem aktuellen Stand der Dinge im diesjährigen Weihnachtsgeschäft veröffentlicht.

Zum Thema: Destiny 2: Härtere Strafen für Cheater und deren Mitspieler

Darüber hinaus steht die Frage im Raum, ob die Next-Generation-Version von „Destiny 2“ Gebrauch vom sogenannten Smart Delivery-Feature machen wird. Mit Smart Delivery wird den Spielern die Möglichkeit geboten, einen Titel zu erwerben und ihn anschließend sowohl auf der langsam ausklingenden Konsolen-Generation als auch den Next-Gen-Systemen zu spielen. Warten wir weitere Informationen von offizieller Seite ab.

„Destiny 2“ ist für den PC, die Xbox One, die PlayStation 4 und Stadia erhältlich.

Destiny 2 will be on next-gen platforms! More details to come. pic.twitter.com/1ZZqGZjjjg

— Bungie (@Bungie) May 7, 2020