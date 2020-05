Horizon Zero Dawn: PS5-Nachfolger mit „wegweisender Grafik“?

"Horizon: Zero Dawn 2" wurde bisher nicht offiziell angekündigt.

In den letzten Monaten wurden die Entwickler von Guerrilla Games immer wieder mit einem möglichen Nachfolger zu „Horizon: Zero Dawn“ in Verbindung gebracht.

Auch wenn eine offizielle Ankündigung des Sequels weiter auf sich warten lässt, deuteten in der näheren Vergangenheit Stellenausschreibungen des niederländischen Studios auf die laufenden Arbeiten am Nachfolger hin. So auch jetzt. Wie sich aktuellen Jobanzeigen von Guerrilla Games entnehmen lässt, sucht das Studio derzeit nach weiterem Personal – darunter einem Principal-Animator für lebendige Welten. Interessant ist in diesem Fall die Beschreibung der Stellenausschreibung.

Arbeiten mehrere Teams am Nachfolger?

Aus dieser geht nämlich hervor, dass bei Guerrilla Games derzeit vier Teams an beeindruckenden Umgebungen für ein Projekt mit dem Namen „Horizon“ arbeiten. Des Weiteren ist von einer innerhalb der Videospiel-Industrie wegweisenden Grafik, einer beeindruckenden Welt und einer spektakulären Vegetation die Rede. Auffällig ist, dass der Nachfolger lediglich unter dem Titel „Horizon“ geführt wird. Unter Umständen haben wir es hier aber lediglich mit einem Arbeitstitel zu tun.

Zum Thema: Horizon Zero Dawn 2: Trilogie geplant – Koop und größere Spielwelt

Da sich bisher weder Sony Interactive Entertainment noch Guerrilla Games zum möglichen Nachfolger zu „Horizon: Zero Dawn“ äußern wollten, ist weiterhin unklar, wann das Sequel im Endeffekt angekündigt wird. Möglicherweise ist es im Rahmen der offiziellen Präsentation der PS5 so weit, die bisher unbestätigte Gerüchten zufolge im Juni über die Bühne gehen soll.

Wir sind gespannt.

#HorizonZeroDawn 2 will feature „stunning environments,“ „lush and stunning vegetation,“ and „industry-benchmark graphics.“ And FYI, they aren’t calling it #HorizonZeroDawn2 pic.twitter.com/nbkzxxSvvt — Sikandar Mahmood (@SikandrMahmood) May 7, 2020

