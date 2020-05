Inside Xbox: Community enttäuscht von der Next-Gen-Präsentation und AC Valhalla

Microsoft hat mit der jüngsten Inside Xbox-Ausgabe gestern Abend einen Blick auf einige Next-Gen-Spiele für Xbox Series X geworfen. Manche davon, wie beispielsweise „DiRT 5“ und „Assassin’s Creed Valhalla“ werden auch für PS5 erscheinen.

Im Rahmen der Ankündigung des Streams hatte Ubisoft einen Gameplay-Trailer mit Szenen aus der Xbox Series X-Version versprochen. Das war für viele Fans ein Hauptgrund, sich die jüngste Microsoft-Show anzusehen. Doch was sie dann zu sehen bekamen, war doch eher enttäuschend.

Enttäuschte Fans nach Next-Gen-Präsentation mit AC Valhalla

Der präsentierte Trailer bestand im besten Falle aus In-Game-Zwischensequenzen. Von echten Gameplay-Szenen war keine Spur zu sehen. Zudem handelte es sich nicht um echte Szenen aus der Xbox Series X-Fassung, wie der Hinweis am Anfang des Trailers deutlich machte. Es sind Szenen aus der PC-Fassung, die der Qualität der Next-Gen-Fassung für Microsofts kommende Konsole entsprechen sollen.

Auf den sozialen Medien und hier im Kommentarbereich haben die Nutzer ihren Frust zum Ausdruck gebracht. Unter anderem wurde die falsche Ankündigung als Gameplay-Trailer bemängelt. Aber auch die Tatsache, dass kein echtes Gameplay von der Next-Gen-Konsole gezeigt wurde, kam bei den Zuschauern nicht gut an. Immer wieder war der Hinweis zu sehen, dass die jeweiligen Titel auf der Xbox Series X dem gezeigten Material entsprechen sollen.

People wouldent be mad if thay titled it what it was. „Assassin’s Creed Valhalla in-game cinematic trailer“ pic.twitter.com/NzK4tqg9aR — chewy (@cedar_chew) May 8, 2020

Yes, yes that was the real and only major problem that just ruined it all… if they showed even a bit of gameplay for AC Valhalla or one of the newer games, it would’ve been all fine. — Alex Basha (@Alexandro_Basha) May 8, 2020

Der ein oder andere Zuschauer glaubt vielleicht, dass der Trailer für „Assassin’s Creed Valhalla“ absichtlich fälschlich als Gameplay-Trailer angekündigt wurde, um als Zugpferd für die gesamte Präsentation zu dienen.

C’mon, Xbox watched that trailer even before they showed it and they clearly knew it wasn’t gameplay, they’re not stupid, they wanted bunch of people to watch their stream and if they put „another cinematic for AC: Valhalla“ they knew the people wouldn’t watch that. — Abigail Rdz ❁ (@Abbyxz18) May 8, 2020

Das sagt die Play3-Community

Mariomeister schreibt bei uns im Kommentarbereich: „Gameplay am Arsch. Gameplay ist, wenn man die Figur (bzw. das Spielgeschehen) mit Tasten, C-Sticks etc kontrolliert. Cutscenes (egal ob ingame Cutscene oder vorgerenderte Cutscene) haben nichts mit Gameplay zu tun.“

GeaR amüsiert sich, dass diese gezeigten Szenen wohl nur dank der grandiosen Xbox-Power möglich werden. „Das müssen die sogenannten 12 Terra flops sein.“

Twisted M_fan stimmt zu: „Frage ich mich auch wo die Spielszenen gezeigt haben wollen.Gameplay ist wie mariomeister schon richtig beschrieben hat und nichts anderes.“

Moonwalker1980 ist dennoch optimistisch, was das Spiel angeht: „Dann sag ichs halt auch: Wo ist das Gameplay? Das sind Ingame Videosequenzen. Sehen aber trotzdem nach extrem geiler Nextgen S.cheisse aus! Offenbar gibt es einen großen Sprung nach vorn was Gesichtsanimationen aber auch Leveldesign und überhaupt Grafik angeht in Ubisoft Spielen. Wenn man das mit Sequenzen von Odyssey oder überhaupt mit Origins vergleicht steht uns doch ein ziemlich großer Grafik/Optik Sprung bevor.“

Rikibu zeigt sich genervt: „Und genau wegen solcher Marketing-Nebelkerzen hasse ich mittlerweile Ubisofts marketing genauso, wie das permanent Superlativen-getriggerte Phil Spencer Gelaber… das kickt nicht mehr… viel zu lange, viel zu viele Absichtserklärungen wurden seit Jahren versprochen… JETZT wäre die Zeit gewesen, neben den verbalen Nebelkerzen mal abzuliefern… wenn ich Renderfilme sehen will, hol ich die Pixars aus m Regal…“

