PS5 vs. Xbox Series X: Chorus-Entwickler über die Bedeutung der Teraflops

Am gestrigen Donnerstag Nachmittag nutzte das in Hamburg ansässige Entwicklerstudio Fishlabs die aktuelle Inside Xbox-Ausgabe, um den Space-Shooter „Chorus“ für die Konsolen und den PC anzukündigen.

Ergänzend dazu sprach Johannes Kuhlmann, Head of Core Technologies bei Fishlabs, über die Hardware der beiden Next-Generation-Konsolen Xbox Series X beziehungsweise PS5. Laut Kuhlmann sollte man nicht den Fehler begehen, die Leistungsfähigkeit der beiden Konsolen auf die reinen Teraflop-Werte zu reduzieren. Stattdessen spielen auch Faktoren wie das Betriebssystem oder die Abstimmung der einzelnen Komponenten eine wichtige Rolle.

Entwickler machen sich mit der neuen Technologie vertraut

„In dieser Diskussionen geht um weitaus mehr als das“, so Kuhlmann zu den Teraflop-Werten. „Zu den Zahlenunterschieden kann ich mich nicht äußern. Was ist aber weiß, ist, dass das Spiel bereits läuft und vielversprechend aussieht. Aber was wir bei jeder Konsolen-Generation immer sehen, ist, dass wir zuerst lernen müssen, wie wir mit der Hardware umgehen, wie wir mit der Software umgehen und wie wir das Ganze am besten nutzen können.“

Und weiter: „Wenn du einen Unterschied in den Teraflops hast, du dann aber ein Betriebssystem oder eine Firmware hast, die es dir nicht erlauben, das alles auszunutzen, dann wirst du daraus keinen großen Nutzen ziehen. Es ist also definitiv mehr an der Debatte dran. Es hängt definitiv davon ab, wie man Hardware und Software nutzen kann“

Wie Kuhlmann abschließend anmerkte, beziehen sich seine Aussagen hinsichtlich des Betriebssystems nicht auf die Xbox Series X. Ganz im Gegenteil: Laut Kuhlmann verläuft die Entwicklung von „Chorus“ für die Xbox Series X absolut reibungslos.

„Chorus“ befindet sich für die PS4, die PS5, die Xbox One, die Xbox Series X sowie den PC in Entwicklung und wird 2021 erscheinen.

