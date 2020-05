The Last of Us Part 2: Müssen Hunde getötet werden? Statement von Naughty Dog

In "The Last of Us Part 2" müsst ihr euch mit Hunden auseinandersetzen, die eine ständige Gefahr darstellen. Aber müssen die Vierbeiner in einigen Situationen zwingend getötet werden? Inzwischen hat sich Naughty Dog zu einer kürzlich veröffentlichten Beschreibung zu Wort gemeldet.

Hunde sind nicht die einzigen Vierbeiner in "The Last of Us Part 2".

In „The Last of Us Part 2“ sind Hunde ein großes Thema. Sie stellen eine ständige Gefahr dar. Und gelegentlich kann es vorteilhaft sein, sie zu töten. Der eine oder andere Spieler könnte damit ein Problem haben. Und erschwerend kam hinzu, dass kürzlich veröffentlichtes Werbematerial den Eindruck erweckte, dass die Hunde für ein erfolgreiches Vorankommen tatsächlich getötet werden müssen.

Werbematerial stammte nicht von Naughty Dog

Mittlerweile erfolgte Entwarnung: Naughty Dogs Arne Meyer stellte auf Twitter klar, dass der Entwickler nicht an den von GameStop verwendeten Marketingmaterialien beteiligt war. Laut Meyer habe der Händler den Text geschrieben, um den Menschen zu helfen, sich für „The Last of Us Part 2“ zu begeistern. Doch der Inhalt war offenbar trügerisch. In Wirklichkeit müssen im Spiel keine Hunde getötet werden, schreibt Gamespot.

Im Werbetext von GameStop hieß es zuvor: „Eine der auffälligsten Neuerungen des Spiels ist die Integration von Hunden. Diese Hunde sind im Spiel, um eurem Geruch zu folgen. Und sie werden euch angreifen, sobald sie euch erschnüffelt haben.“ Im weiteren Verlauf betont die Handelskette, dass der Titel kein Geheimnis von der Notwendigkeit macht, „die Hunde zu töten, während ihr als Ellie im Kampf ums Überleben spielt“.

Bei der weiteren Beschreibung hält sich GameStop wieder an den Fakten: „Ihr müsst euch jedoch auch damit auseinandersetzen, dass jeder Hund einen Besitzer hat, der den Namen des Hundes ruft und in seinem absoluten Entsetzen weint, wenn er seinen leblosen pelzigen besten Freund entdeckt.“ Diese Situation beschrieb Naughty Dog schon vor einigen Monaten.

Selbst erleben könnt ihr die Hunde schon bald: „The Last of Us: Part 2“ erreichte kürzlich den Goldstatus. Das heißt, der geplanten Veröffentlichung am 19. Juni 2020 steht nichts mehr im Weg. Der Release erfolgt zunächst exklusiv für die PS4. Doch mit der PS5 am Horizont dürfte auch die nächste Generation nicht vernachlässigt werden. Mehr zu „The Last of Us Part 2“ erfahrt ihr in unserer Themen-Übersicht.

