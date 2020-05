Die Xbox Series X soll Ende des Jahres auf den Markt kommen. Gleiches gilt für die PS5.

Jason Ronald, Xbox Director of Program Management, plauderte in einer Reihe von Interviews über die Ende des Jahres erscheinende Xbox Series X und hob dabei einige Features hervor, die in der Vergangenheit angekündigt wurden.

Dazu zählt unter anderem das „Quick Resume“-Feature, das den Spielern die Möglichkeit gibt, Games nahtlos fortzusetzen. Mithilfe des Betriebssystems und der Xbox Velocity-Architektur könne das Spiel im Hintergrund vollständig aufrechterhalten werden, auch wenn ihr in der Zwischenzeit ein anderes Spiel in Angriff nehmt. Sogar bei einen Neustart der Konsole oder einer Systemaktualisierung bleibt der Zustand des Spiels im Hintergrund erhalten.

„Das System reserviert genügend Speicherplatz, um den Status mehrerer Spiele beizubehalten, sodass der Spieler fast sofort darauf zugreifen kann“, so Ronald. „Die tatsächliche Anzahl der Titel hängt von der Größe des Spiels ab. Wir haben das System jedoch so konzipiert, dass es möglich ist, gleichzeitig mehrere Spiele zu unterstützen.“

Smart Delivery angesprochen

Auch zum „Smart Delivery“-System äußerte sich Ronald. Dabei handelt es sich um eine neue Technologie, die mit der Xbox Series X eingeführt wird und sicherstellt, dass die Spieler auf der Konsole ihrer Wahl jeweils die beste Version spielen können.

„Wenn ich ein Spiel für Xbox One X gekauft habe, der Entwickler die Entscheidung traf, es für die Xbox Series X zu optimieren und es sich um einen Smart Delivery-Titel handelt, bekomme ich, wenn ich den Titel für die Xbox Series X herunterlade und starte, die Version, die für diese Konsole optimiert wurde“, so Ronald. Doppelt gekauft werden müssen die unterstützten Spiele somit nicht.

Sind die SSDs schnell voll?

Ein weiteres Thema war der Speicherplatz der neuen Konsolen. Zwar sind die SSDs der PS5 und Xbox Series X sehr schnell, doch bieten sie abgesehen von den möglichen Erweiterungen nur einen sehr begrenzten Speicherplatz, der mit den heutigen Spielen, die mehr als 100 GB groß sein können, schnell gefüllt ist.

Laut Ronald könne im Hintergrund allerdings dafür gesorgt werden, dass sich der Speicherhunger in der nächsten Generation in Grenzen hält. Er verwies darauf, dass es die Hardware-Dekomprimierung „den Spielen ermöglicht, so wenig Speicherplatz wie möglich auf der SSD zu belegen und gleichzeitig den gesamten CPU-Overhead zu eliminieren, der normalerweise mit der Laufzeit-Dekomprimierung verbunden ist.“

„Dazu gehört BCPack, das speziell für die Komprimierung von Texturdaten entwickelt wurde, die häufig einen der größten Beiträge zur Gesamtspielgröße leisten“, so Ronald. Mit derartigen Maßnahmen könnten die Asset-Größen in Grenzen gehalten werden.

Spiele müssen nicht komplett geladen werden

Und es gibt noch mehr Möglichkeiten, auf der SSD Kapazitäten freizuhalten. Nach wie vor können Entwickler den Spielern die Möglichkeiten geben, nur bestimmte Teile eines Spiels herunterzuladen, die sie wirklich benötigen.

„Wir stellen ihnen eine Menge Tools zur Verfügung, die ihnen dabei behilflich sind, effizienter zu arbeiten. Wir möchten unsere Entwickler in den Welten, die sie erschaffen wollen, nicht willkürlich einschränken. Doch gleichzeitig machen auch die Spieler sehr deutlich, dass sie keine 300 GB großen Spiele herunterladen wollen“, heißt es weiter.

Zum Thema

Ähnliche Bestrebungen dürfte Sony haben. Doch abgesehen von der kürzlich ausgestrahlten Präsentation von Mark Cerny, in deren Rahmen eher technische Details genannt wurden, hüllt sich das Unternehmen in Bezug auf die nächste Generation in Schweigen. Es scheint, dass die Japaner die Enthüllungen und Marketingaktionen in einen Zeitraum verlagern möchten, der näher am Release-Tag liegt.

