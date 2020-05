Diablo 2 Resurrected: Ankündigung des Remaster in den kommenden Monaten?

In der Vergangenheit wurden die Entwickler von Blizzard Entertainment immer wieder mit einem möglichen Remaster zum Action-Rollenspiel „Diablo 2“ in Verbindung gebracht.

Nachdem es um dieses Thema in den vergangenen Monaten recht still wurde, erreichten uns zum Abschluss der Woche frische Gerüchte zu einer möglichen Neuauflage des Rollenspiel-Klassikers. Wie es heißt, befindet sich das Remaster in der Tat in Entwicklung und soll unter dem Namen „Diablo 2 Resurrected“ ins Rennen geschickt werden. Weiter heißt es, dass das Remaster nicht bei Blizzard Entertainment entsteht.

Eine offizielle Ankündigung steht noch aus

Stattdessen möchten die Redakteure des französischen Magazins „Actugaming“ in Erfahrung gebracht haben, dass „Diablo 2 Resurrected“ von Vicarious Visions entwickelt wird. Zuletzt zeichnete das Studio für die „Crash Bandicoot N. Sane Trilogy“, „Crash Team Racing: Nitro-Fueled“ oder die „Skylanders“-Reihe verantwortlich. Der Release soll Ende 2020 erfolgen.

Für welche Plattformen „Diablo 2 Resurrected“ im Endeffekt erscheinen soll, ist noch unklar. Spekuliert wird, dass neben dem PC auch die Konsolen mit der Neuauflage bedacht werden. Sollten sich die Gerüchte um das Remaster bewahrheiten, wäre sicherlich denkbar, dass „Diablo 2 Resurrected“ im Laufe des Summer Game Fest 2020 angekündigt beziehungsweise präsentiert wird.

Denkbar wäre auch eine Ankündigung im Rahmen der BlizzCon 2020. Natürlich immer vorausgesetzt, dass das Event wie geplant stattfinden kann. Die Verantwortlichen von Blizzard Entertainment selbst wollten die Gerüchte um „Diablo 2 Resurrected“ bisher nicht kommentieren.

