Cyberpunk 2077: Teaser-Clip zu kommendem Fan-Film weiß zu beeindrucken

Während die Veröffentlichung des kommenden Rollenspiels „Cyberpunk 2077“ immer näher rückt, stellen die Macher den „Cyberpunk 2077“-Fan-Film „Phoenix Program“ vor. Der Kurzfilm wird unter der Leitung des Filmemachers Vi-Dan Tran produziert. Tran ist unter anderem auch Mitglied von Jacky Chan Stunt-Team.

Cyberpunk 2077: Fan-Film im Anmarsch

Vi-Dan Tran arbeitet für „Phoenix Program“ mit mehreren Cosplayern zusammen. Der erste Teaser kann sich bereits sehen lassen. Allerdings wird die Produktion derzeit durch die COVID-19-Pandemie ausgebremst, sodass noch kein Termin für die Veröffentlichung angekündigt werden konnte.

In der Videobeschreibung wird verraten: „Nach dem großen Erfolg mit unserem Darth Maul Apprentice-Kurzfilm sind wir superaufgeputscht, um euch einen Vorgeschmack auf unser kommendes Projekt, einen Cyberpunk 2077-Fanfilm zu geben: Phoenix-Programm. Vi-Dan Tran hat bisher die meiste Zeit an internationalen Projekten gearbeitet.“

Weiter: „Nachdem er seine Arbeit an Shows wie Into the Badlands, 6underground, Dune und Marvel Shang Chi beendet hatte, nahmen er und Ben Bergmann alias Maul Cosplay sich schließlich die Zeit, einen weiteren unabhängigen Kurzfilm mit großer Leidenschaft zu produzieren“.

Die folgenden Darsteller sind im Kurzfilm zu sehen:

Ben Bergmann – Johnny Silverhand

Stylouz Cosplay – V

Paul Cless – Shitty Guy

Andy Long – classic Endboss

Gong Bao – Big Bao

Matthias Ludwig – Handsome Sergay

Eskindir Teslay – Cyber Berserker

Michael J. Hilli – Spoon Guy

Maximiliam Halim – AFC Badguy at Party

Kamiko Cosplay – Slave Girl 1

Marry Böh – Slave Girl 2

Elisabeth Gastberger – Dying Girl

Zum Thema: Cyberpunk 2077: Gewalt, Sex & Drogen – ESRB liefert frische Details

„Cyberpunk 2077“ wird nach einer Verschiebung am 17. September 2020 für die PS4, die Xbox One sowie die PlayStation 4 veröffentlicht. Next-Gen-Versionen für PS5 und Xbox Series X wurden bereits bestätigt.

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Cyberpunk 2077