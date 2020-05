PS5: Der DualSense wird noch packendere Erfahrungen ermöglichen, so Bloober Team

Mit dem DualSense bekommt die PS5 bekanntermaßen einen komplett neuen Controller spendiert. Laut den "Layers of Fear"-Machern von Bloober Team wird der Controller noch intensivere Erfahrungen ermöglichen.

Der neue Controller der PS5: Der DualSense.

Vor wenigen Wochen enthüllte Sony Interactive Entertainment mit dem DualSense den neuen Controller der PS5, der mit Features wie adaptiven Triggern versehen wurde.

Nachdem sich in den letzten Wochen bereits mehrere Entwickler wohlwollend zum DualSense ausließen, waren im Zuge eines aktuellen Interviews die Entwickler von Bloober Team an der Reihe. Aktuell arbeitet das polnische Studio unter anderem an „Observer: System Redux“ für die beiden Next-Generation-Konsolen. Eigenen Angaben zufolge möchte das Studio die Features des DualSense bei „Observer: System Redux“ nutzen, um für eine packende Spielerfahrung zu sorgen.

DualSense soll für eine dichte Atmosphäre sorgen

Szymon Ergmanski, Project Manager bei Bloober Team, führte aus: „Das haptische Feedback und die adaptiven Trigger scheinen eine tolle Gelegenheit zu sein, zusätzliche Informationen über die Umgebung bereitzustellen – entscheidend für jeden Ermittler – oder eine noch spannendere Erfahrung zu schaffen, die im Horror-Genre nicht wichtiger sein könnte.“

„Wir werden mit Sicherheit versuchen, diese neuen Optionen zu nutzen, um die dunkle und dichte Atmosphäre zu verbessern, die bereits in Observer vorhanden ist“, so Ergmanski weiter. „Observer: System Redux“ wird pünktlich zum diesjährigen Weihnachtsgeschäft für die PS5 sowie die Xbox Series X veröffentlicht.

Ob es sich bei dem Remaster um einen Launch-Titel der beiden Next-Generation-Konsolen handeln wird, wurde bisher nicht bestätigt.

