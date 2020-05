Mafia: Offizieller Tweet – Erste Aktivität nach jahrelanger Stille – Update 2

Update 2: Auch wenn es langsam etwas albern wird. Hier ist der nächste Tweet:

Respect. — Mafia Game (@mafiagame) May 12, 2020

Update: Vor wenigen Minuten folgte ein weiterer Tweet. Die Marketingkampagne scheint zu laufen. Diesmal heißt es „Power“.

Power. — Mafia Game (@mafiagame) May 11, 2020

Ursprüngliche Meldung: Auf dem offiziellen Twitter-Kanal der „Mafia“-Spielereihe wurde nach zwei Jahren Funkstille ein neuer Tweet veröffentlicht. Der neue Tweet besteht nur aus dem Wort „Familie“, was in Verbindung mit „Mafia“ natürlich eine ganz besondere Bedeutung hat. Zudem wurde der Tweet am Muttertag veröffentlicht.

Funkstille gebrochen

Es besteht zwar die Möglichkeit, dass die neue Mitteilung keine tiefere Bedeutung hat, doch ist in der heutigen Zeit wohl eher von einem ersten offiziellen Hinweis auf eine bevorstehende Ankündigung auszugehen. Auch Crytek hat es kürzlich ganz ähnlich gemacht. Nach jahrelange Funkstille gab es einen ersten Tweet und einige Tage später die offizielle Ankündigung von „Crysis Remastered“.

Nachdem es für „Mafia 2“ und „Mafia 3“ im vergangen April bereits erste Hinweis auf Definitive Editionen für PS4, Xbox One und PC gab, scheint die Ankündigung der Neuauflagen nun also kurz bevor zu stehen. Spekulationen zufolge könnten die Neuauflagen dazu dienen, um der Reihe vor der Ankündigung der Fortsetzung „Mafia 4“ mehr Aufmerksamkeit zu verschaffen.

Zum Thema

Während durch die Corona-Krise weltweit Gaming-Messen und Events abgesagt wurden, rief der Produzent Geoff Keighley zusammen mit Publishern das Summer Game Fest ins Leben. Es handelt sich dabei um eine Online-Event-Reihe, in deren Rahmen Publisher und Entwickler in den kommenden Monaten zahlreiche Neuigkeiten enthüllen wollen.

Neben neuen Details zu den Next-Gen-Konsolen PS5 und Xbox Series X sind wohl auch noch einige Titel für die aktuellen Plattformen PS4 und Xbox One zu erwarten. Sobald weitere Details bekannt werden, lassen wir euch natürlich davon wissen.

Family. — Mafia Game (@mafiagame) May 10, 2020

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Mafia