PS5: Spiele erhalten neues First-Party-Branding – PlayStation Studios im Opening-Video

Mit der PlayStation 5 kommt ein neues First-Party-Label.

Sony Interactive Entertainment hat heute „PlayStation Studios“ angekündigt. Es ist eine neue Dachmarke für die First-Party-Studios und soll mit der Veröffentlichung der PS5 etabliert werden.

Zum Einsatz kommt das Label „PlayStation Studios“ in der neuen Generation bei Spielen, die von Sony Interactive Entertainment entwickelt und verwaltet werden. Dazu gehören sowohl Sony-eigene Studios als auch Work-for-Hire-Entwickler unter der Leitung von Sony.

Opening-Animation im Video

Zusammen mit der heutigen Ankündigung gab Sony Interactive Entertainment eine Opening-Animation heraus, die nach dem Start von Spielen der Marke „PlayStation Studios“ erscheinen wird. Im Video zu sehen sind Charaktere aus „Uncharted“, „Horizon Zero Dawn“, „Ratchet & Clank“, „God of War“, „The Last of Us“ und „LittleBigPlanet“.

Eric Lempel, Senior Vice President und Leiter des globalen Marketings bei Sony Interactive Entertainment, betonte in einem Gespräch mit GamesIndustry.biz: „In den letzten Jahren – und sogar im letzten Jahrzehnt – war die Stärke der Titel, die aus unseren Studios stammen, größer als je zuvor. Wir haben darüber nachgedacht, wie wir all diese großartigen Spiele unter einer Marke vereinen können. Und das Ziel ist es, den Verbrauchern klar zu machen, dass sie sich auf eine robuste, innovative und tiefgreifende Erfahrung einstellen können, wenn sie diese Marke sehen.“

Laut Lempel kommen auch kürzere Animationen zum Einsatz, beispielsweise in Trailern. Auch ist das zugrundeliegende Symbol auf der Spielverpackung und auf den Spielediscs selbst zu sehen. Letztendlich sollen die Verbraucher sofort erkennen, dass sie es „mit Qualitätsspielen“ zu tun haben.

PS4-Spiele werden nicht grundsätzlich ausgeschlossen

Auch einige PS4-Spiele könnten das Branding tragen. Allerdings sieht es nicht danach aus, dass es bis zum Marktstart von „The Last of Us Teil 2“ oder „Ghost of Tsushima“ bereit ist. Doch alle zukünftigen PlayStation-Titel, die die oben genannten Bedingungen erfüllen, sollen mit dem Branding „PlayStation Studios“ ausgeliefert werden.

Zum Thema

„Das Video, das ihr seht, umfasst mehrere Spiele“, so Lempel abschließend. „Aber im Laufe der Zeit, wenn wir gut etablierte Franchises einführen, können wir diese Sequenz ein wenig anpassen, um die Franchsies möglicherweise über die Jahre hinweg zu zeigen, darunter neue Charaktere, die in das Spiel gekommen sind… Wir können eine Menge tun, auf das wir uns wirklich freuen.”

Nachfolgend könnt ihr euch den Eröffnungsfilm anschauen:

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu PS5