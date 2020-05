Summer Game Fest: Heute neue Spiel-Enthüllung und morgen eine weitere Präsentation – Livestream

Im Rahmen des Summer Game Fest präsentiert Geoff Keighley in Partnerschaft mit Publishern und Entwicklern einige neue Spiele. Die Online-Event-Reihe soll den Machern die Möglichkeit geben, ihre neuen Projekte zu zeigen, die sonst wohl bei den abgesagten Gaming-Messen und Events zu sehen gewesen wären.

Bereits am heutigen Dienstag, dem 12. Mai wird um 18 Uhr unserer Zeit ein neues Spiel enthüllt. Ob es sich dabei um einen Titel für die aktuellen Plattformen PS4, Xbox One, Nintendo Switch und PC handelt oder um ein Projekt für die Next-Gen-Konsolen PS5 und Xbox Series X, ist noch nicht bekannt.

Keighley ließ zuvor bereits durchblicken, dass bei der heutigen Enthüllung ein Spiel präsentiert wird, das „cool und spaßig“ sein soll. Weitere Details zum Spiel erfahrt ihr heute Abend im Stream. Die Details folgen dann auch zeitnah hier auf der Seite, sofern es sich um ein relevantes Projekt handelt.

Zum Thema: Summer Game Fest 2020: Termine für Enthüllungen und Gaming-Events

Am morgigen Mittwoch, dem 13. Mai wird um 17 Uhr unserer Zeit eine Spiel-Präsentation folgen. Ob es sich dabei um den Titel handelt, der heute enthüllt wird, hat Keighley noch nicht verraten. Neben der Präsentation soll auch ein Interview zu sehen sein. Sobald die genaueren Details bekannt sind, lassen wir euch natürlich davon wissen.

Fun @summergamefest game reveal in the morning. And then Wednesday we have another stream that I can't wait to share with you.

— Geoff Keighley (@geoffkeighley) May 12, 2020