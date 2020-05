Xbox Series X: 60FPS keine Pflicht – Entwickler entscheiden über die Framerate

Die Xbox Series X erscheint im Weihnachtsgeschäft 2020.

Vor wenigen Tagen wies Microsofts Aaron Greenberg, seines Zeichens Marketing-Chef der Xbox-Sparte, darauf hin, dass die Spiele von der Xbox Series X standardmäßig mit 60FPS ausgegeben werden sollen.

Darüber hinaus war die Rede davon, dass Framerates mit bis zu 120 Bildern die Sekunde unterstützt werden. Für Verwirrung sorgten im Laufe des gestrigen Tages die Entwickler von Ubisoft, die darauf hinwiesen, dass „Assassin’s Creed Valhalla“ auf der Xbox Series X möglicherweise in 30 Bildern die Sekunde dargestellt wird. Eine Aussage, die dafür sorgte, dass Greenberg via Twitter zurückruderte.

Wie der Marketing-Chef der Xbox-Sparte anmerkte, wird Microsoft seine Partner nicht dazu zwingen, ihre Spiele auf der Xbox Series X auf eine Darstellung in 60FPS hin zu optimieren. Stattdessen dürfen die Entwickler und Publisher selbst entscheiden, welche Framerates ihre Titel auf der Xbox Series X unterstützen. Von einem endgültigen Abschied von den 30FPS kann daher keine Rede sein.

Zum Thema: Assassin’s Creed Valhalla: Keine 60FPS auf PS5 & Xbox Series X?

Vor einigen Wochen wies Phil Spencer, das Oberhaupt von Microsofts Gaming-Sparte, allerdings darauf hin, dass sich die verschiedenen Studios der Xbox Game Studios auf der Xbox Series X auf eine Darstellung in 4K und 60FPS konzentrieren werden. Weitere Details zu den First-Party-Produktionen für die Xbox Series X werden im Juli folgen.

Die Xbox der neuen Generation wird genau wie die PS5 im diesjährigen Weihnachtsgeschäft veröffentlicht.

Developers always have flexibility in how they use the power, so a standard or common 60fps is not a mandate.

— Aaron Greenberg 🙅🏼‍♂️❎ (@aarongreenberg) May 12, 2020