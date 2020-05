PSN Store Deals: PlayStation Store-Sale mit 200 Angeboten

Im PlayStation Store wurde ein neuer Sale freigeschaltet, der euch rund 200 Angebote in Anspruch nehmen lässt. Im Preis reduziert wurden viele Download-Erweiterungen, aber auch komplette Spiele.

Unter anderem ist "Battlefield 5" im Angebot.

Sony macht auf dem PlayStation Blog auf die PSN Store Deals der Woche aufmerksam. Im Preis gesenkt wurden diesmal mehr als 200 Spiele. Die Angebote gelten – sofern im Produkteintrag nicht anders angegeben – bis zum 28. Mai 2020.

Zu den neuen Deals im PlayStation Store zählt beispielsweise der Season Pass von „Assassin’s Creed Origins“, den ihr zweieinhalb Jahre nach dem Launch für 15,99 Euro bekommt. Jenseits der PSN-Aktion werden dafür 39,99 Euro fällig. Den Season Pass von „Assassin’s Creed Syndicate“ erhaltet ihr für 6,89 Euro und „Assassin’s Creed 4“-Spieler bezahlen für das DLC-Bundle 6,99 Euro.

Battlefield 5 und Borderlands 3

Die Year 2 Edition von „Battlefield 5“ könnt ihr bis Ende Mai für 23,99 Euro kaufen. Jenseits der PSN Deals werden dafür 23,99 Euro fällig. Das sogenannte „Battlefield 5 and EA Sports UFC 3-Bundle“ kostet 24,99 statt 59,99 Euro.

Seid ihr an „Borderlands 3“ interessiert, kann euch ebenfalls geholfen werden. Momentan zahlt ihr für die PS4-Version des Shooters in der Deluxe Edition nur 39,99 Euro. Der reguläre Preis jenseits der Angebote liegt bei 84,99 Euro. Die Super Deluxe Edition von „Borderlands 3“ kostet momentan 49,99 statt 99,99 Euro. Und für den Season Pass werden 39,99 statt 49,99 Euro fällig.

Ebenfalls im Preis reduziert wurde die „Diablo 3 Eternal Collection“. Sie kostet regulär im PlayStation Store fast 70 Euro. Dank des heute eingeführten Rabattes in Höhe von 70 Prozent bezahlt ihr dafür nur 20,99 Euro. „Fallout 76“ bekommt ihr momentan für 29,99 statt 39,99 Euro. Und auch verschiedene „Need for Speed“-Versionen sind im Angebot. Das Ultimate Bundle kann für 34,99 Euro (minus 65 Prozent) gekauft werden. Das Deluxe Bundle kostet 8,99 Euro. Die „Need for Speed Heat Deluxe Edition“ wechselt für 39,99 statt 79,99 Euro den Besitzer.

The Crew 2 und Watch Dogs 2

Die Standard-Version von „The Crew 2“ kann für 14,99 statt 49,99 Euro gekauft werden. Die Deluxe Edition von „Watch Dogs 2“ bekommt ihr für 19,99 Euro, was einem Rabatt in Höhe von 75 Prozent entspricht. Den Season Pass könnt ihr einzeln für 15,99 statt 39,99 Euro erwerben.

Das war längst nicht alles. Eine Übersicht über die rund 200 Angebote findet ihr auf dem PlayStation Blog. Mit dabei sind zahlreiche Erweiterungen für unterschiedliche Spiele. Alternativ könnt ihr die Schnäppchen und Angebote im PlayStation Store durchstöbern. Und auch das Angebot der vergangenen Woche ist noch gültig. Und vergesst nicht, die PS Plus-Spiele für Mai zu laden.

