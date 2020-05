Red Dead Online: Schwarzbrenner-Boni, Rabatte, zeitlich begrenzte Kleidung und mehr

Welche besonderen Angebote, Rabatte und Boni es in dieser Woche in "Red Dead Online" gibt, verrät Rockstar mit der aktuellen Übersicht. Unter anderem sind Schwarzbrenner-Boni, weitere Rabatte, zeitlich begrenzte Kleidung im Angebot.

In dieser Woche gibt es in „Red Dead Online“ wieder einige besondere Boni, Rabatte und weitere Angebote. Was genau die Spieler geboten bekommen, verrät Rockstar in der aktuellen Übersicht.

Demnach profitieren Schwarzbrenner von 30 Prozent höheren Einnahmen. Außerdem können Sammler mehr beim Verkauf von Pfeilspitzen und Vogeleiern verdienen. Weitere Details zu wieder erhältlichen, zeitlich begrenzten Kleidungsstücken und mehr erfahrt ihr weiter unten.

Rabatte auf essenzielle Vorräte

Ausgewählte Kleidungsstücke und zwei stilvolle Ensembles sind derzeit bei Wheeler, Rawson & Co. erhältlich:

Tasmane

Donau

Manteca-Hut

Kosakenmütze

Boutell-Hut

Irwin-Mantel

Boni für Schwarzbrenner uns Sammler

Schwarzgebranntem verdienen in dieser Woche 30 Prozent mehr beim Verkauf ihrer Produkte. Außerdem können Sammler Sammlungen von Pfeilspitzen und Vogeleiern bei Madam Nazar 50 Prozent erhalten.

Rabatte

Die Gebühren für die Gründung permanenter Trupps sind bis zum 8. Juni ausgesetzt. Außerdem gewähren alle Lieferanten 40 Prozent Rabatt auf Broschüren für starke Raubtier- und Pflanzenfresserköder sowie 50 Prozent auf alle essenziellen Vorräte: Lebensmittel, Schnaps und Tabak.

Twitch-Prime-Vorteile

Spieler von „Red Dead Online“, die ihr Twitch-Prime-Konto mit dem Rockstar Games Social Club verbinden, erhalten die Sammlertasche, die Verbesserung der Destille aus poliertem Kupfer und einen Gutschein für den Rangaufstieg um fünf Ränge in der Schwarzbrennerrolle.

PlayStation Plus-Boni

PlayStation Plus-Mitglieder erhalten in diesem Monat ein Anglerpaket mit fünf Spezial-Seeködern, fünf Spezial-Sumpfködern und fünf Spezial-Flussködern sowie eine kostenlose Schatzkarte für die Gegend nördlich von Clingman.

