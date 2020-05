The Last of Us Part 2: Videoreihe gestartet – Erstes Video dreht sich um die Geschichte

Am heutigen Nachmittag starteten Sony Interactive Entertainment und Naughty Dog eine neue Videoserie zu "The Last of Us: Part 2". Im ersten Video dreht sich alles um die Geschichte des vielversprechenden Abenteuers.

"The Last of Us: Part 2" erscheint exklusiv für die PS4.

Vor wenigen Tagen kündigten die Entwickler von Naughty Dog bereits an, dass uns das Studio die Wartezeit bis zum finalen Release von „The Last of Us: Part 2“ mit verschiedenen Ankündigungen versüßen möchte.

Wie Naughty Dog am Nachmittag bekannt gab, befindet sich unter diesen unter anderem die „Inside The Last of Us: Part 2“ genannte Videoreihe. Die erste Episode steht unterhalb dieser Zeilen zur Ansicht bereit und beschäftigt sich mit der Geschichte des in Kürze erscheinenden Rache-Epos. Es versteht sich natürlich von selbst, dass die Macher von Naughty Dog bei den Arbeiten an dem Video komplett auf Spoiler verzichteten.

Termine zu den weiteren Episoden

Im Zuge der „Inside The Last of Us: Part 2“-Videos möchten die kreativen Köpfe von Naughty Dog auf verschiedene Aspekte ihres neuen Titels eingehen. Während sich heute alles um die Geschichte dreht, folgt die zweite Episode am kommenden Mittwoch, den 20. Mai 2020 und wird sich mit der spielerischen Umsetzung von „The Last of Us: Part 2“ beschäftigen. Freuen dürft ihr euch unter anderem über Details zum Gameplay.

Zum Thema: The Last of Us Part 2: Joel-Sprecher Troy Baker äußert sich zum großen Story-Leak

Weiter geht es mit der dritten Episode, die unter dem Namen „Inside the Details“ ins Rennen geschickt wird und ab dem 27. Mai 2020 zur Verfügung stehen wird. Den Schlusspunkt setzt die vierte Episode. Ab dem 3. Juni 2020 wird in dieser über die Welt des Rache-Abenteuers gesprochen.

„The Last of Us: Part 2“ erscheint am 19. Juni 2020 exklusiv für die PS4.

