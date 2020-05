Tony Hawk Pro Skater 1+2: Die ersten Gameplay-Szenen aus den Neuauflagen

Am gestrigen Abend wurde "Tony Hawk Pro Skater" offiziell angekündigt. Ab sofort steht auch das erste Gameplay-Material zu den Neuauflagen bereit, das wir euch natürlich nicht vorenthalten wollen.

"Tony Hawk Pro Skater 1+2" erscheint unter anderem für die PS4.

Nach den zahlreichen Gerüchten der vergangenen Monate wurden die Remastered-Versionen zu „Tony Hawk Pro Skater“ beziehungsweise „Tony Hawk Pro Skater 2“ am gestrigen Dienstag Abend auch offiziell angekündigt.

Die beiden überarbeiteten Klassiker werden im „Tony Hawk Pro Skater 1+2“ genannten Komplettpaket für die Konsolen sowie den PC veröffentlicht. Wie es im Rahmen der offiziellen Ankündigung hieß, sind alle damaligen Skater, Levels und Features an Bord. Darüber hinaus dürfen sich die Spieler auf den kompletten Original-Soundtrack mit allen lizenzierten Künstlern von damals freuen.

Erste Spielszenen aus den Remastered-Versionen

Ergänzend zur offiziellen Ankündigung von „Tony Hawk Pro Skater 1+2“ erreichte uns heute ein mehr als zehn Minuten langes Video. In diesem kommt neben der namensgebenden Skater-Legende Tony Hawk auch der Schauspieler und Musiker Jack Black zu Wort. Zudem wird euch im Rahmen des Videos die Möglichkeit geboten, einen ersten Blick auf die spielerische und grafische Umsetzung der Neuauflagen zu werfen.

„Tony Hawk Pro Skater 1+2“ wird am 4. September 2020 für den PC, die Xbox One sowie die PlayStation 4 erscheinen und sowohl in einer digitalen Version als auch einer Retail-Version veröffentlicht. Sammler dürfen sich pünktlich zum Release auf eine Collector’s Edition freuen, zu der wir hier weitere Details zusammengefasst haben.

