Tony Hawk’s Pro Skater 1 & 2: Collector’s Edition für 99,99 Euro vorbestellbar

"Tony Hawk’s Pro Skater 1 & 2" wird als recht kostspielige Collector's Edition veröffentlicht.

Gestern wurde „Tony Hawk’s Pro Skater 1 & 2“ angekündigt. Dabei handelt es sich um ein Paket mit Remaster-Versionen der beiden namentlich genannten Spiele. Das Gespann wird nicht nur als Standardversion verkauft. Auch eine Collector’s Edition könnt ihr ordern. Sie enthält neben den Inhalten der Digital Deluxe Edition ein limitiertes Birdhouse-Deck.

Bei Amazon kann die Collector’s Edition von „Tony Hawk’s Pro Skater 1 & 2“ ab sofort vorbestellt werden:

Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2“ wird in Deutschland zum Preis von 44,99 Euro veröffentlicht. Die Digital Deluxe Edition mit „einzigartigen Inhalten“ kostet unverbindliche 54,99 Euro. Die Collector’s Edition schlägt mit 99,99 Euro zu Buche.

Die Ankündigung von „Tony Hawk’s Pro Skater 1 & 2“ erfolgte gestern mit einem ersten Trailer, den ihr euch in dieser Meldung anschauen könnt. Später folgte die Bestätigung, dass ihr zum Launch keine Mikrotransaktionen erwarten müsst. Bei einer ausreichenden Nachfrage besteht allerdings die Möglichkeit, dass „Tony Hawk’s Pro Skater 1+2“ nach dem Launch mit zusätzlichen Download-Inhalten ausgestattet wird.

„Tony Hawk’s Pro Skater 1+2“ wird am 4. September 2020 für PC, Xbox One sowie PlayStation 4 veröffentlicht. Mehr zum Remaster halten wir in unserer Themen-Übersicht für euch bereit.

