Dungeon 3: Complete Collection mit Termin und Trailer angekündigt

Mit der "Dungeons 3 Complete Collection" bekommt ihr in Kürze das Komplettpaket samt der Erweiterungen. Wir haben den Termin und einen Trailer für euch.

Bald könnt ihr euch wieder als Dungeon-Bauer austoben.

Der Publisher Kalypso Media und der Inhouse-Entwickler Realmforge Studios haben die „Dungeons 3 Complete Collection“ angekündigt und zugleich einen Release-Termin genannt. Erscheinen wird das Komplettpaket demnach am 26. Juni 2020 für PC, PS4 und Xbox One.

Die Neuveröffentlichung umfasst das Basispiel (inklusive der bisherigen Content-Updates) und alle sieben Erweiterungen. Dazu zählen:

Once Upon a Time

Evil of the Caribbean

Lord of the Kings

Clash of Gods

An Unexpected DLC

Famous Last Words

A Multitude of Maps

In „Dungeons 3“ errichtet und verwaltet ihr euren eigenen Dungeon, rekrutiert neue Kreaturen, stellt Fallen auf und greift in der Story-Kampagne in der Oberwelt nach der Macht. Zu den Modi zählen die Einzelspieler-Kampagne, der Multiplayer und der Gefechtsmodus.

50 Stunden Spielzeit

Insgesamt trefft ihr in der „Dungeons 3 Complete Collection“ auf 50 Missionen und mehr als 50 Stunden Spielzeit. Geboten werden zufallsgenerierte Karten, ein neuer Koop-Modus für zwei Spieler, ein kompetitiver Multiplayer-Modus für bis zu vier Spieler, mehr Räume und Monster und mehr einzigartige Fähigkeiten.

„Der berühmt-berüchtigte Dungeons-Erzähler kommentiert das Spielgeschehen und sorgt noch im dunkelsten Dungeon für Heiterkeit“, so die Macher ergänzend. Nachfolgend könnt ihr euch einen Trailer zur heute angekündigten „Dungeons 3 Complete Collection“ anschauen. Weitere Details zum Spiel und zu den Erweiterungen findet ihr in unserer Themen-Übersicht.

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Dungeons 3