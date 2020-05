Fallout 76: Kostenlos spielen – Free-2-Play-Event ab heute

Bethesda hat für "Fallout 76" ein Free-Play-Event angekündigt, das am heutigen 14. Mai 2020 starten wird. Unter anderem könnt ihr euch mit den "Wastelanders"-Inhalten vertraut machen. Ergänzend wurde "Fallout 76" in den Stores im Preis gesenkt.

Über das Wochenende hinweg könnt ihr kostenlos in "Fallout 76" eintauchen.

Falls ihr nicht so recht wisst, was ihr in den kommenden Tagen spielen sollt, könnte das neuste Angebot von Bethesda auf euer Interesse stoßen. Ab heute dürft ihr euch kostenlos in das Rollenspiel „Fallout 76“ stürzen und euch zugleich mit den neuen Inhalten der Erweiterung „Wastelanders“ beschäftigen.

Das Free-2-Play-Weekend startet am heutigen 14. Mai 2020 und läuft bis zum 18. Mai 2020 – also bis zum kommenden Montag. Kostenlos spielen könnt ihr „Fallout 76“ in diesem Zeitraum auf allen Plattformen, auf denen das Spiel erhältlich ist. Los geht es voraussichtlich um 18 Uhr. Die Free-Trial-Versionen werden in den jeweiligen Stores bereitgehalten.

Fallout 76 im Angebot

Wie gewohnt gilt: Die Fortschritte, die ihr während des Gratis-Wochenendes erspielt, können in die Vollversion von „Fallout 76“ übernommen werden. Und diese wurde im Preis gesenkt. Sowohl im PlayStation Store als auch im Xbox Store werden für „Fallout 76“ momentan nur 29,99 statt 39,99 Euro fällig. Ein Schnäppchen ist das aber nicht. Bei Amazon zahlt ihr momentan weniger als 20 Euro.

Zum Free-2-Play-Weekend heißt es von offizieller Seite: „Ein ganz neues Appalachia! Am Donnerstag, den 14. Mai, startet das Fallout-76 Free-Play-Event! Spielt bis zum 18.Mai kostenlos und erlebt alles, was Wastelanders zu bieten hat.“

Mit „Wastelanders“ genießt ihr das bislang größte Update von „Fallout 76“. Damit kam eine neue Hauptstory in das Spiel, einschließlich vieler Quests sowie verschiedener menschlicher NPCs. Obendrauf gab es ein neues Dialogsystem, NPC-Fraktionen, Verbündete für euer C.A.M.P., neue Events, Tagesquests, Waffen, Rüstungen, Gegner und weitere Inhalte. Weitere Details zu „Wasterlanders“ findet ihr hier.

