PGA Tour 2K21: Termin und neuer Trailer enthüllt

"PGA Tour 2K21" bekam heute einen Termin spendiert.

2K hat mitgeteilt, dass „PGA Tour 2K21“ am 21. August 2020 für PS4, Xbox One, Switch, PC und Statdia auf den Markt kommen wird. Für die Entwicklung zeichnen sich die HB Studios verantwortlich, die schon an „The Golf Club 2019“ Hand anlegten.

Zur Ausstattung zählen 15 lizenzierte PGA Tour-Kurse, von denen laut Hersteller „jeder mit modernster Technologie gescannt wurde, um die Fairways, Grüns, Bunker, Bäume, Seen und Teiche zum Leben zu erwecken“. Auch selbst könnt ihr Hand anlegen und mit „Tausenden von individuellen Optionen im Kurs-Designer“ eigene Locations erschaffen. Als Cover-Star kommt Justin Thomas zum Einsatz.

Für Einsteiger und Profis

Den Entwicklern zufolge ist „PGA Tour 2K21“ für Spieler aller Fähigkeitsstufen konzipiert. Als Neueinsteiger sollt ihr von Echtzeittutorials, Tipps und Schlag-Vorschlägen profitieren. Veteranen hingegen können mit Pro Vision, Distanzkontrolle, Putt-Vorschau und anderen Neuerungen etwas tiefer in den Sport eintauchen.

„Social Gaming steht im Mittelpunkt des Erlebnisses, da die Spieler die Links mit Freunden in lokalen und Online-Matches aufsuchen können, darunter die Modi Abwechselnd-am-Ball, Schlagspiel, Skins und 4-Spieler-Scramble“, heißt es in der heutigen Pressemeldung.

Zudem sollen Online-Gesellschaften die Spieler dazu anregen, ihre Teams einzuladen, das Clubhaus zu besuchen und ganze Spielzeiten und Turniere mit „einzigartigen Zugangsregeln und -anforderungen sowie Handicap- und Event-Einstellungen“ zu gestalten.

Zudem bietet „PGA Tour 2K21“ laut Hersteller eine Präsentation im Berichterstattungs-Stil. Hinzu kommen dynamische Zwischensequenzen und ein „nahtloses Wiederholungssystem, unterstützt durch die Kommentare des bekannten Broadcasters Luke Elvy und Experten Rich Beem“. Hier der neuste Trailer:

