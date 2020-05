PS5: Lumen in the Land of Nanite-Demo nutzte eine dynamische Auflösung

Unter dem Namen "Lumen in the Land of Nanite" stellte Epic Games gestern eine Tech-Demo der Unreal Engine 5 auf der PS5 vor. Wie das Unternehmen auf Nachfrage bestätigte, nutzte die Demo eine dynamische Auflösung.

Im Laufe des gestrigen Tages ermöglichten uns die Verantwortlichen von Epic Games einen ersten Blick auf die Unreal Engine 5 beziehungsweise die technischen Möglichkeiten des neuen Grafikmotors.

So stellte der Publisher unter dem Namen „Lumen in the Land of Nanite“ eine Gameplay-Demo zur Verfügung, die vor allem mit ihren beeindruckenden Lichteffekten zu gefallen wusste. Wie im Zuge der Veröffentlichung bestätigt wurde, lief „Lumen in the Land of Nanite“ auf der PlayStation 5 und verstand sich als eine komplett spielbare Gameplay-Demo. Ergänzend dazu wurden nun auch technische Details zur besagten Demo bestätigt.

Demo lief die meiste Zeit in 1440p

Wie Nick Penwarden, Vice President of Engineering bei Epic Games, auf Nachfrage bestätigte, nutzte die „Lumen in the Land of Nanite“-Demo auf der PlayStation 5 eine dynamische Auflösung. Die meiste Zeit wurde das Geschehen demnach in der 1440p-Auflösung dargestellt. Penwarden dazu:

„Interessanterweise funktioniert es auch mit unserer dynamischen Auflösungstechnik sehr gut. Wenn die GPU-Last hoch wird, können wir die Bildschirmauflösung etwas verringern und uns dann darauf einstellen. In der Demo haben wir tatsächlich eine dynamische Auflösung verwendet, obwohl die meiste Zeit mit etwa 1440p gerendert wird.“

In wie weit das Ganze darauf hindeutet, dass Entwickler auf der PS5 und der Xbox Series X bei grafisch besonders aufwändigen Spielen auf die 1440p-Auflösung anstatt auf native 4K setzen könnten, wird die Zeit zeigen. Sowohl die PS5 als auch die Xbox Series X sollen im diesjährigen Weihnachtsgeschäft den Weg in den Handel finden.

