Rainbow Six Siege: Operation Steel Wave – Erster Teaser zur neuen Season

Mit "Operation Steel Wave" hat Ubisoft die zweite Season für "Rainbow Six Siege" angekündigt. Mit dem ersten Teaser werden jedoch noch keine genaueren Details zu den Inhalten verraten.

Ubisoft hat mit einem ersten Teaser „Operation Steel Wave“ für „Rainbow Six Siege“ angekündigt. Die zweite Season in Jahr 5 des Shooters sollte im Juni an den Start gehen. Genauere Details wurden noch nicht bekannt gegeben.

Operation Steel Wave kommt

Der Teaser gibt allerdings erste Hinweise. Offenbar wird Ubisoft mit der neuen Operation erneut zwei neue Operator einführen, die bereist im Bild zu sehen sind. Laut einer früheren Roadmap werden die Neuzugänge aus Südafrika und Norwegen stammen. Es ist zu erwarten, dass sie besondere Fähigkeiten, Waffen und Gadgets mit sich bringen.

Außerdem ist mit der überarbeiteten Fassung von House auch eine neue Karte zu erwarten. Was es genau mit „Operation Steel Wave“ auf sich hat, kann nur spekuliert werden. Es bleibt abzuwarten, ob Ubisoft nach dem Sci-Fi-Ansatz von „Operation Void“ wieder mehr in der echten Welt bleiben wird.

„Rainbow Six Siege“ ist für PlayStation 4, Xbox One und PC erhältlich. Die Kompatibilität für die Next-Gen-Konsolen PS5 und Xbox Series X wurde bereits offiziell bestätigt.

Sobald weitere Details zu „Rainbow Six Siege: Operation Steel Wave“ bekannt werden, lassen wir euch davon wissen. Nachfolgend könnt ihr den ersten Teaser zum kommenden Spielinhalt ansehen.

