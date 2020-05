Tony Hawk’s Pro Skater 1+2: Vergleichsbilder stellen Original und Remaster gegenüber

Mit „Tony Hawk Pro Skater 1+2“ können Skater-Fans später in diesem Jahr die Remaster-Version der ersten beiden „Tony Hawk"-Titel mit allen Original-Inhalten bekommen. Aktuelle Vergleichsbilder zeigen, wie viel besser die Neuauflagen aussehen.

Dass ein Remaster eines 20 Jahre alten PS1-Spiels besser aussieht als das Original, ist keine Überraschung. Wie viel besser die Neuauflage aussieht, zeigt Activision mit einigen passenden Vergleichsbildern, die ihr weiter unten in der Galerie ansehen könnt.

Das Remaster „Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2“ wurde von Vicarious Visions entwickelt, die zuvor bereits mit an der „Tony Hawk’s“-Reihe gearbeitet haben. Zudem hat das Studio mit „Crash Bandicoot N. Sane Trilogy“ bereits die Fähigkeiten unter Beweis gestellt, die nötig sind, um Videospiel-Klassiker in die moderne Spielewelt zu befördern.

Zum Thema: Tony Hawk Pro Skater: Remaster mit ersten Details, Trailer und Termin bestätigt

Mit der Neuauflage erhalten die Spieler alle damaligen Skater, Levels und Features der Originale mit moderner Grafik und einigen zusätzlichen Verbesserungen. Zudem wird der komplette Original-Soundtrack mit allen lizenzierten Künstlern von damals enthalten sein.

„Tony Hawk Pro Skater 1+2“ erscheint am 4. September 2020 für den PC, die Xbox One sowie die PlayStation 4 im Handel als Diskversion sowie in den Online-Stores als Download. Neben der Standard-Ausgabe erscheint auch eine Collector’s Edition, zu der wir hier weitere Details findet.

Mikrotransaktionen werden zumindest zum Launch nicht in der Neuauflage zu finden sein. Allerdings besteht die Chance, dass nachträglich der Support für zusätzliche Download-Inhalte ergänzt wird. Diese könnten dann auch via Mikrotransaktionen bezahlt werden. Genauere Details sind aber noch nicht bekannt.

So viel besser sieht die Neuauflage aus

