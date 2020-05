Unreal Engine 5: Microsoft ist beeindruckt – Engine soll von der Xbox Series X profitieren

Die Tech-Demo der Unreal Engine 5 beeindruckte auch die Verantwortlichen von Microsoft.

Im Laufe des gestrigen Tages stellte Epic Games die „Lumen in the Land of Nanite“ genannte Tech-Demo bereit, die uns einen Blick auf die technischen Möglichkeiten der Unreal Engine 5 ermöglichte.

Präsentiert wurde uns die besagte Demo auf Basis der PS5-Hardware. Auch wenn im Zuge der Präsentation kein Wort über die Xbox Series X verloren wurde, meldeten sich via Twitter die Verantwortlichen von Microsoft zu Wort und verloren lobende Worte über die Unreal Engine 5.

Xbox-Marketing-Chef Aaron Greenberg äußerte sich beispielsweise wie folgt: „Super beeindruckend und ich kann mir nur vorstellen, wie die neue Unreal Engine 5 auf der leistungsstärksten Konsole der Welt aussehen wird.“ Gemeint ist in dem Fall natürlich die Xbox Series X.

Die Xbox Game Studios nutzen die Unreal Engine 5

Phil Spencer, das Oberhaupt von Microsofts Gaming-Sparte, war ebenfalls für eine kurze Stellungnahme zu haben und wies darauf hin, dass die Xbox Game Studios die Unreal Engine 5 nutzen werden. Spencer weiter: „Das war eine unglaubliche Arbeit des Teams von Epic Games mit der Unreal Engine. Viele unserer Xbox Game Studios nutzen die Unreal. Wie beispielsweise das Team von Ninja Theory bei der Erstellung von Hellblade 2. Wir freuen uns darauf, diese UE5-Innovationen auf der Xbox Series X zum Leben zu erwecken.“

Ob Ninja Theory bei den Arbeiten an „Hellblade 2“ die Unreal Engine 5 oder doch nur die Unreal Engine 4 nutzt, ging aus Spencers Aussagen nicht hervor. Ein weiteres Microsoft-Studio, das sich auf die Arbeiten mit der Unreal Engine 5 freut, sind die „Gears“-Macher von The Coalition. Auch diese gehen laut eigenen Angaben davon aus, dass die Unreal Engine 5 von der leistungsstarken Hardware der Xbox Series X profitieren wird.

Die Xbox Series X erscheint im diesjährigen Weihnachtsgeschäft.

