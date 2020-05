Assassin’s Creed Valhalla: Enthüllung bricht Ubisoft-Rekorde – Beeindruckende View-Zahlen

"Assassin's Creed Valhalla" erscheint Ende des Jahres für Konsolen und PC.

In den vergangenen Wochen wurden nicht allzu viele große Spiele angekündigt, was bei Games der Größenordnung eines „Assassin’s Creed Valhalla“ für zusätzliche Aufmerksamkeit sorgte. Und auch Ubisoft scheint mit dem Interesse der Spieler zufrieden zu sein. In einem kurzen Statement verwies das Unternehmen auf eine „spektakuläre Enthüllung“ und 100 Millionen Trailer-Zugriffe.

„Die Enthüllung war spektakulär und stellte in Bezug auf Ubisoft-Spielankündigungen neue Rekorde auf“, so der Finanzvorstand Frédérick Duguet. „Wir hatten in den ersten zehn Tagen über 100 Millionen Aufrufe des Trailers, was ihn zum meistgesehenen Trailer in der Geschichte von Ubisoft macht. Seit der Enthüllung liegen die kumulierten Views von offiziellen und UGC-Videos (User-generated content) bei erstaunlichen 200 Millionen.“

Spieler-Engagement gestiegen

Auch in den Twitter-Trends konnte sich „Assassin’s Creed Valhalla“ behaupten und landete ziemlich weit oben. Zudem verwies Ubisoft darauf, dass die Enthüllung des neuen Teils einen positiven Einfluss auf das Spieler-Engagement bei den Vorgängern „Assassin’s Creed Odyssey“ und „Assassin’s Creed Origins“ hatte.

Ganz ohne Kritik kam aber auch Ubisoft nicht davon. Der kürzlich veröffentlichte und entsprechend beworbene Gameplay-Trailer gewährte keinen wirklichen Blick auf das Gameplay-Geschehen, was für reichlich Enttäuschung sorgte.

„Assassin’s Creed Valhalla“ wird Ende 2020 für PC, Xbox One, PlayStation 4, Xbox Series X, PlayStation 5 und Google Stadia auf den Markt gebracht.

Discovery Tour-Modi kostenlos

Ein Hinweis für Spieler, die nicht nur auf Konsolen unterwegs sind: Die für den PC auch separat erhältlichen „Discovery Tour“-Modi von „Assassin’s Creed: Odyssey“ und „Assassin’s Creed: Origins“ können vom 15. bis zum 21. Mai 2020 kostenlos geladen werden – und zwar über Uplay. Das Angebot ist ein Teil der „Play Your Part, Play at Home“-Kampagne und gewährt euch einen Zugriff auf die Standalone-Erfahrungen.

Die enthaltenen Entdeckungstouren bieten die Möglichkeit, Führungen in Anspruch zu nehmen, die dabei behilflich sind, die antiken Orte zu entdecken, an denen die Spiele stattfinden.

„Angesichts der Tatsache, dass Millionen von Kindern derzeit einen Umbruch ihres Unterrichts erleben und Lehrer gezwungen sind, ihren Unterricht an digitale Tools anzupassen, suchen die Menschen nach neuen und bereichernden Lernmethoden“, so Etienne Allonier, Brand Director von „Assassin’s Creed“. Man sei stolz, diese auf unterhaltsame Art und Weise bieten zu können.

