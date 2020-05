Capcom: Verkaufszahlen zu Resident Evil, Monster Hunter und mehr – 96 Platinum-Titel

"Monster Hunter World" ist in der Platinum-Rangliste vorne dabei.

Capcom hat die Liste der sogenannten Platinum-Titel aktualisiert, was uns ein paar neue Verkaufszahlen beschert. Der Übersicht lässt sich unter anderem entnehmen, dass „Monster Hunter World“ inzwischen auf 15,7 Millionen Verkäufe kommt. Seit der letzten Erhebung konnten somit rund 800.000 weitere Exemplare abgesetzt werden.

Ebenfalls erwähnenswert ist das Horrorspiel „Resident Evil 7“, das wahlweise mit einem Virtual Reality-Headset auf dem Kopf gespielt werden kann. Seit der vorangegangenen Erhebung kamen 500.000 Verkäufe hinzu, was die Gesamtverkaufszahl auf 7,5 Millionen steigen ließ. „Resident Evil 2“ kommt auf 6,6 Millionen Verkäufe, was einem Plus von 800.000 Einheiten entspricht.

„Devil May Cry 5“ fand bislang 3,5 Millionen Abnehmer (plus 400.000), „Street Fighter 5“ kommt auf 4,5 Millionen Verkäufe (plus 400.000), „Monster Hunter World Iceborne“ wurde 5,2 Millionen Mal abgesetzt (plus 1,8 Millionen) und „Dragon’s Dogma: Dark Arisen“ konnte erstmals die Millionenmarke knacken.

Dir wichtigsten Zahlen in der Übersicht

Nachfolgend seht ihr die wichtigsten Updates nochmals in der Übersicht. Berücksichtigt wurden die Verkäufe bis zum 31. März 2020.

Monster Hunter: World (PS4, Xbox One, PC) – 15,7 Millionen Exemplare

Resident Evil 7: Biohazard (PS4, Xbox One, PC) – 7,5 Millionen Exemplare

Resident Evil 2 (PS4, Xbox One, PC) – 6,6 Millionen Exemplare

Devil May Cry 5 (PS4, Xbox One, PC) – 3,5 Millionen Exemplare

Street Fighter 5 (PS4, PC) – 4,5 Millionen Exemplare

Monster Hunter World: Iceborne (PS4, Xbox One) – 5,2 Millionen Exemplare

Drachen Dogma: Dark Arisen (PS4, Xbox One) – 1 Million Exemplare

Zum Thema

Fast 100 Platinum-Spiele: Die komplette Übersicht über die Platinum Titel von Capcom – also Spiele, die mindestens eine Million Mal verkauft wurden – findet ihr auf der offiziellen Seite des Publishers. Gelistet sind immerhin 96 Games.

