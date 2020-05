PS5 & Xbox Series X: CPU wichtiger als die SSD, meinen die Scorn-Macher

PS5 & Xbox Series X: Die "Scorn"-Macher betonen die Bedeutung der CPU.

Viel wurde in den vergangenen Wochen über die Hardware der neuen Konsolen-Generation gesprochen beziehungsweise spekuliert.

In einem aktuellen Interview meldete sich Ljubomir Peklar zu Wort, der aktuell als Director am Horror-Abenteuer „Scorn“ arbeitet. Wie Peklar zu verstehen gab, werden die Entwickler auf der PS5 und der Xbox Series X natürlich von den SSDs profitieren. Den größten Schritt machen die Konsolen allerdings im Bereich der CPUs, die es den Entwicklern laut Peklar ermöglichen, sich voll und ganz auf ihre kreativen Visionen zu konzentrieren, anstatt sich wie auf der PS4 und der Xbox One Gedanken um die Leistung der Systeme machen zu müssen.

Scorn ohne Abstriche nicht auf PS4 und Xbox One möglich

„Wir wollten Scorn nicht auf die aktuelle Generation bringen, da wir wollen, dass unser Titel mit 60FPS gespielt wird. Das wäre ohne große Abstriche so gut wie unmöglich. Bei der nächsten Generation geht es um Reaktionsgeschwindigkeit, Geschmeidigkeit und viel weniger Zeitverschwendung. Das Problem bei solchen Features ist, dass sie in Videos und Screenshots nicht so leicht verkauft werden können“, wird Peklar zitiert.

Zum Thema: PS5 vs. Xbox Series X: Die Hardware-Power ist nicht entscheidend, so die Coffee Addict Studios

Und weiter: „Die SSD wird von allen als die nächste große Sache angepriesen. Und ja, SSDs werden beim Laden und Bewegen von Assets eine große Hilfe sein. Der größte Übeltäter, der in dieser Generation für Probleme gesorgt hat, ist allerdings die CPU. Von dort wird der grösste Unterschied zur aktuellen Generation kommen. Next-Gen-Hardware macht es einfacher, weil man nicht so viel Kleinarbeit leisten muss und sich einfach auf die Kunst konzentrieren kann.“

„Scorn“ entsteht aktuell bei den Ebb Studios und wurde für die Xbox Series X sowie den PC bestätigt. Ob zu einem späteren Zeitpunkt eine Umsetzung für die PS5 folgen könnte, ist aktuell noch unklar.

