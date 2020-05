PS5 & Xbox Series X: Unreal Engine 5 soll auf beiden Konsolen beeindrucken

Unter dem Namen "Lumen in the Land of Nanite" stellte Epic Games in dieser Woche eine Technik-Demo auf Basis der neuen Unreal Engine 5 vor. Wie das Studio versicherte, soll die Engine sowohl auf der PS5 als auch der Xbox Series X eine beeindruckende Performance abliefern.

Die PS5 und die Xbox Series X erscheinen im Weihnachtsgeschäft 2020.

Im Laufe dieser Woche ermöglichten uns die Verantwortlichen von Epic Games einen ersten Blick auf die Unreal Engine 5 und stellten diese auf Basis der „Lumen in the Land of Nanite“ genannten Technik-Demo vor.

Wie es im Rahmen der Präsentation hieß, wurden die besagte Demo und die Unreal Engine 5 von der Hardware der PlayStation 5 befeuert. Ergänzend zur Veröffentlichung der „Lumen in the Land of Nanite“-Demo wies Epic Games in einem aktuellen Statement darauf hin, dass sich Besitzer einer Xbox Series X hinsichtlich der Performance der Unreal Engine 5 keine Sorgen machen müssen.

Beeindruckende Performance versprochen

Denn auch wenn die Unreal Engine 5 bisher nur auf Basis der PS5 präsentiert wurde, soll der vielseitige Grafikmotor laut Epic Games auf allen Plattformen mit einer beeindruckenden Performance punkten. Dies versprach mit Tim Sweeney niemand geringeres als der CEO von Epic Games. Zudem wurde darauf hingewiesen, dass sich die Unreal Engine 5 entsprechend skalieren lässt, wodurch sie auch auf schwächeren Plattformen wie den Mobile-Systemen lauffähig ist.

Zum Thema: PS5: Unreal Engine 5 mit Next-Gen-Echtzeit-Demo enthüllt

„Die Unreal Engine 5-Demo auf der PlayStation 5 war der Höhepunkt jahrelanger Gespräche zwischen Sony und Epic Games über zukünftige Grafik- und Speicher-Architekturen. Die Nanite- und Lumen-Technologie, die sie antreibt, wird sowohl auf der PS5 als auch auf der Xbox Series X komplett unterstützt und fantastisch ausfallen. Selbiges gilt für High-End-PCs. Und mit Features zur Skalierung der Inhalte auf Plattformen der aktuellen Generation unter Verwendung traditioneller Rendering- und Beleuchtungstechniken“, so Sweeney.

Die PS5 und die Xbox Series X werden im diesjährigen Weihnachtsgeschäft veröffentlicht. Konkrete Preise und Termine ließen sich Sony Interactive Entertainment beziehungsweise Microsoft bisher leider nicht entlocken.

Quelle: Twinfinite

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu PS5