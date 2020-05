Rainbow Six Siege: Ubisoft geht rechtlich gegen eine Mobile-Kopie vor

Aktuellen Berichten zufolge geht Ubisoft in den USA gegen eine "Rainbow Six Siege"-Kopie vor. Im Detail haben wir es hier mit dem Mobile-Titel "Area F2" zu tun, der für iOS und Android erhältlich ist.

"Rainbow Six Siege" ist unter anderem für die PS4 erhältlich.

Im Rahmen des aktuellen Geschäftsberichts, der in dieser Woche veröffentlicht wurde, ging Ubisoft noch einmal auf den Erfolg des Taktik-Shooters „Rainbow Six Siege“ ein.

Wie es unter anderem hieß, bringt es der für die PS4, die Xbox One und den PC erhältliche Titel weltweit auf mittlerweile mehr als 60 Millionen registrierte Nutzer. Verständlich also, dass der Erfolg von „Rainbow Six Siege“ den einen oder anderen Nachahmer auf den Plan rief. Besonders auffällig wird das Ganze im Fall des Mobile-Shooters „Area F2“, den man guten Gewissens als eine 1:1-Kopie von „Rainbow Six Siege“ bezeichnen kann. Ein Fall, der nun auch Ubisoft selbst auf den Plan rief.

Klage gegen Google und Apple eingereicht

Zunächst wandte sich das Unternehmen an Google beziehungsweise Apple, um dafür zu sorgen, dass „Area F2“ aus den entsprechenden Mobile-Stores entfernt wird. Da sich Google und Apple weigerten, ging Ubisoft in den USA noch einen Schritt weiter und entschloss sich in Los Angeles dazu, eine Klage gegen die beiden Konzerne einzureichen, um eine Löschung von „Area F2“ aus den Stores zu erzwingen.

„Rainbow Six: Siege gehört zu den beliebtesten wettbewerbsfähigen Multiplayer-Spielen der Welt und zu den wertvollsten geistigen Eigenschaften von Ubisoft“, so Ubisoft. „Nahezu jeder Aspekt von Area F2 wird von Rainbow Six: Siege kopiert, vom Bedienerauswahlbildschirm bis zum endgültigen Bewertungsbildschirm und alles dazwischen. Die Konkurrenten von Ubisoft suchen ständig nach Möglichkeiten, die Popularität von Rainbow Six: Siege zu nutzen und die Aufmerksamkeit und das Geld der Rainbow Six-Spieler zu erringen.“

In wie weit die Klage zu einem Einlenken von Google beziehungsweise Apple führen wird, wird die Zeit zeigen.

