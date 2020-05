Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2: Die Skateboarder sind gealtert – Neue Scans

Die Remaster-Sammlung "Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2" erscheint rund 20 Jahre nach dem Launch der Originale. Und die Zeit ging auch an den Skateboardern nicht spurlos vorbei. Ihre Alterung wird in den Spielen berücksichtigt.

Bis September müsst ihr euch noch gedulden.

Activision machte kürzlich die Entwicklung von „Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2“ offiziell. Das Paket umfasst Remaster-Versionen der ersten beiden „Pro Skater“-Spiele, die 20 Jahre auf dem Buckel haben.

Seit der Erstveröffentlichung sind nicht nur die Spieler gealtert. Auch die in den Spielen auftauchenden Skater befinden sich mittlerweile in einem fortgeschrittenen Alter, was in den Remaster-Versionen berücksichtigt werden sollte. Dank neuer Scans werden die Originalprofis in ihrer aktuellen Pracht zu sehen sein.

Gameplay-Video zeigt gealterte Skateboarder

Laut Kotaku kehrt jeder Skateboarder, der in „Tony Hawks Pro Skater“ und in der direkten Fortsetzung auftrat, zurück. Nach dem Start des unten eingebetteten Gameplay-Videos könnt ihr einen Blick auf die aktualisierten Erscheinungsbilder werfen.

Auch Game Informer berichtet davon, dass die ursprünglichen Skater aus den Originalspielen in einer aktualisierten Version zurückkehren werden. Dazu zählen Tony Hawk, Bucky Lasek, Bob Burnquist, Elissa Dampfer, Steve Caballero, Andrew Reynolds, Geoff Rowley, Kareem Campbell, Chad Muska und weitere.

Die Ankündigung von „Tony Hawk’s Pro Skater 1 & 2“ erfolgte vor einigen Tagen mit einem ersten Trailer, den ihr euch in einer vorangegangenen Meldung anschauen könnt. Später folgte die Bestätigung, dass ihr zum Launch keine Mikrotransaktionen erwarten müsst.

„Tony Hawk’s Pro Skater 1+2“ wird am 4. September 2020 für PC, Xbox One sowie PlayStation 4 auf den Markt gebracht. Mehr zum Remaster halten wir in unserer Themen-Übersicht für euch bereit.

