Ghost of Tsushima: Dateigröße deutlich unter The Last of Us Part 2

Inzwischen ist bekannt, wie groß das kommende "Ghost of Tsushima" in Bezug auf den Datenumfang ausfällt. Auf rund 50 GB müsst ihr euch offenbar einstellen. Erscheinen wird der Sucker Punch-Titel im Sommer exklusiv für die PS4.

In "Ghost of Tsushima" legt ihr euch mit den Mongolen an.

Nachdem Spiele vor wenigen Jahren oft nur ein paar GB groß waren, steigt der Speicherhunger unaufhörlich. Für den kommenden PS4-Exklusivtitel „The Last of Us Part 2“ sind gar 100 GB Speicherplatz vonnöten.

Ghost of Tsushima bringt es auf 50 GB

Derartige Angaben lassen natürlich die Frage aufkommen, wie viele GB im Fall von „Ghost of Tsushima“ freigeschaufelt werden müssen. Der Titel erscheint im Sommer exklusiv für die aktuelle Konsole von Sony. Wie inzwischen durchsickerte, könnt ihr aufatmen. Das neue Spiel von Sucker Punch gibt sich mit 50 GB zufrieden. Das ließ sich laut Gamingbolt dem Eintrag des Spiels im offiziellen PlayStation Store entnehmen.

Auch 50 GB sind für ein Spiel nicht wenig. Aber mit einem Blick auf „The Last of Us Part 2“ wirkt der Speicherhunger von „Ghost of Tsushima“ überschaubar – vor allem für ein Open-World-Spiel, bei dem im Hintergrund einige beeindruckende Technologien agieren.

„Ghost of Tsushima“ wird in zwei Monaten – genauer gesagt am 17. Juli 2020 – für die PlayStation 4 auf den Markt gebracht. Erst kürzlich wurde zum neuen Werk aus dem Hause Sucker Punch eine Menge Gameplay veröffentlicht. Was es darin zu sehen gibt, erfahrt ihr in dieser Meldung.

„Ghost of Tsushima“ schickt euch in das späte 13. Jahrhundert. Das Mongolische Reich hat auf seinem Feldzug nach Osten ganze Nationen verwüstet. Und lediglich die Insel Tsushima schützt Japan vor der Invasion. Doch als sie nach der ersten Welle des mongolischen Angriffs in Flammen steht, macht es sich der Samurai Jin Sakai zur Aufgabe, alles zu tun, um sein Volk zu beschützen und seine Heimat zu befreien.

Nachdem die Streitkräfte von Tsushima besiegt wurden und sowohl Jin als auch sein Onkel und Trainer Shimura dem Gemetzel entkommen konnten, sieht Jin recht schnell ein, dass allein rohe Gewalt gegen diese neuen und bösartigen Invasoren nichts ausrichten kann. Entsprechend agiert er mitunter als Ninja.

