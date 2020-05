Ghost of Tsushima: Zielt auf ein präzises und tödliches Kampfsystem ab

"Ghost of Tsushima" erscheint exklusiv für die PlayStation 4.

Zu den letzten großen Exklusiv-Titeln der PlayStation 4 dürfte zweifelsohne das Samurai-Abenteuer „Ghost of Tsushima“ gehören, das beim US-Studio Sucker Punch entsteht.

Vor wenigen Tagen stellte Sony Interactive Entertainment die neueste Ausgabe des „State of Play“-Formats bereit, in dem uns ein ausführlicher Blick auf die spielerische Umsetzung von „Ghost of Tsushima“ ermöglicht wurde. Ergänzend dazu verloren die Entwickler von Sucker Punch in einem aktuellen Podcast ein paar Worte über das Kampfsystem des Titels.

Ein Fehler kann tödlich sein

Laut dem für „Ghost of Tsushima“ verantwortlichen Game-Director Nate Fox zielten die kreativen Köpfe von Sucker Punch bei den Arbeiten an ihrem neuen Projekt auf „ein tödliches und präzises Kampfsystem“ ab, bei dem bereits ein Fehler tödlich sein kann. Spieler, die sich in der Vergangenheit den einen oder anderen Samurai-Film zu Gemüte geführt haben, werden laut Fox wissen, was sie erwartet.

„Wir haben diese eine Phrase, mit der wir den Kampf im Spiel beschreiben“, führte Fox aus. „Das ist ‚Schlamm, Blut und Stahl‘. Wir möchten, dass er sich wirklich geerdet und tödlich präzise anfühlt. Wenn Sie jemals einen Samurai-Film gesehen haben, dann wissen Sie was gemeint ist. Diese Männer schneiden sich gegenseitig mit einem einzigen Schlag ihres Schwertes nieder.“

„Und diese Samurai-Film-Kämpfe festzuhalten, hebt es von anderen Spielen ab. Weil es bedeutet, dass du sehr schnell sterben kannst und deine Feinde auch. Und es hat eine Weile gedauert, bis wir es richtig hinbekommen haben. Wir sind sehr zufrieden mit den Ergebnissen und denken, dass sie auf dem Bildschirm eine gute Figur machen werden“, heißt es weiter.

„Ghost of Tsushima“ wird ab dem 17. Juli 2020 exklusiv für die PlayStation 4 erhältlich sein.

