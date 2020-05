Gran Turismo Sport: Update 1.58 mit RX-Vision GT3 Concept kommt

"Gran Turismo Sport" bekommt in dieser Woche ein neues Update, das den Mazda RX-Vision GT3 Concept in das Rennspiel bringt. Auf die neue Aktualisierung macht Polyphony Digitals Kazunori Yamauchi auf Twitter aufmerksam.

Der RX-Vision GT3 Concept kann ab dieser Woche durch "Gran Turismo Sport" manövriert werden.

Polyphony Digitals Kazunori Yamauchi hat auf Twitter mitgeteilt, dass für „Gran Turismo Sport“ in dieser Woche ein Update veröffentlicht wird, das etwas Content-Nachschub freischaltet.

Nachdem das 1.57-Update im vergangenen Monat den Toyota Supra 2020 in das Spiel brachte, handelt es sich beim neuen Fahrzeug der Woche um Mazdas neuen Gr.3-Herausforderer. Es ist der RX-Vision GT3 Concept, der schon vor einigen Wochen für „GT Sport“ vorgestellt wurde.

Das Fahrzeug, dessen Enthüllung während des letztjährigen Weltfinales in Monaco erfolgte, basiert auf dem „RX-Vision“-Sportwagen-Konzept mit Wankelmotor, das 2015 auf der Tokyo Motor Show gezeigt wurde. Laut der Ankündigung im vergangenen März wird die Online-Aktualisierung mit dem neuen Fahrzeug am 25. Mai zum Download bereitgestellt.

Hier ein paar Eckdaten:

Länge/Breite/Höhe: 4.590 mm/2.075 mm/1.120 mm

Radstand: 2.700 mm

Spurweite F/H: 1.720 mm/1.760 mm

Gewicht: 1.250 kg

Gewichtsverteilung zwischen Front und Heck: 48:52

Maximale Leistung: 419 kW

Zum Thema

Support wird zurückgefahren

Der Rückgang des Supports hält sich letztendlich in Grenzen. Im vergangenen Februar betonte Yamauchi noch, dass die Updates in Bezug auf die Häufigkeit und den Umfang in diesem Jahr bescheiden ausfallen werden. Letztendlich scheint der Entwickler auf die größeren Updates mit mehreren neuen Fahrzeugen weitgehend zu verzichten.

Vor nicht allzu langer Zeit gaben die Macher bekannt, dass „Gran Turismo Sport“ auf mehr als 8,2 Millionen Nutzer kommt, was nicht mit der tatsächlichen Verkaufszahl gleichzusetzen ist. Weitere Statistiken dieser Art halten wir hier für euch bereit. Wann es mit der Reihe weitergeht, ist noch unklar. Es ist aber davon auszugehen, dass die Entwickler mit Hochdruck am neuen „Gran Turismo“ für die nahende PS5 arbeiten.

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Gran Turismo Sport