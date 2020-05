Maneater: Der Launch-Trailer zum blutigen Action-Rollenspiel

"Maneater" erscheint unter anderem für die PS4.

Ende der Woche wird das blutige Action-Rollenspiel „Maneater“ aus dem Hause Tripwire Interactive auch hierzulande für die Konsolen und den PC veröffentlicht.

Um euch die Wartezeit bis dahin ein wenig zu versüßen und gleichzeitig Lust auf mehr zu machen, stellte Tripwire Interactive heute den offiziellen Launch-Trailer zu „Maneater“ bereit. Dieser steht unterhalb dieser Zeilen zur Ansicht für euch bereit. In „Maneater“ schlüpft ihr in die Rolle eines gefräßigen Riesenhais und erlebt laut Entwicklerangaben die ultimative Machtfantasie.

Eine offene Welt und ein hungriger Riesenhai

Auf die Spieler wartet in „Maneater“ eine offene Welt mit ausgedehnten Unterwasser-Umgebungen, Sümpfen, Flüssen, Badeorten am Strand oder den Tiefen des blauen Ozeans. „Ihre einzigen Werkzeuge sind Ihr Verstand, Ihr Kiefer und die unheimliche Fähigkeit, sich während der Nahrungsaufnahme fortzuentwickeln. Essen Sie, erforschen und entwickeln Sie die ultimative Tötungsmaschine in Maneater“, so die Entwickler von Tripwire Interactive weiter.

Zum Thema: Maneater: Der Releasetermin und ein neuer Trailer zum ungewöhnlichen Action-Rollenspiel

Eure Reise in „Maneater“ beginnt als Baby-Bullenhai, der um sein Überleben kämpft und sich durch das Fressen von anderen Lebewesen kontinuierlich weiterentwickelt. „Maneater“ wird am kommenden Freitag, den 22. Mai 2020 für den PC (über den Epic Games Store), die Xbox One sowie die PlayStation 4 veröffentlicht.

Darüber hinaus befindet sich eine Umsetzung für Nintendos Switch in Entwicklung, die bisher keinen Releasetermin spendiert bekam. Stattdessen ist lediglich von einem Switch-Release zu einem späteren Zeitpunkt die Rede.

