Call of Duty Black Ops 4: Serie vor zehn Jahren angekündigt – Double-XP, Video und Playlist-Update

Vor zehn Jahren wurde das erste "Call of Duty Black Ops" angekündigt, was Actvision und Treyarch mit einem Video und einem neuen Double-XP-Event in "Call of Duty Black Ops 4" feiern. Zudem könnt ihr euch auf ein neues Playlist-Update einstellen.

Die "Black Ops"-Reihe hat schon einige Jahre auf dem Buckel.

„Call of Duty“ setzt sich aus mehreren Subreihen zusammen, darunter die „Black Ops“-Spiele von Treyarch. Das erste „Call of Duty Black Ops“ wurde am 18. Mai 2010 angekündigt. Und ein Blick auf den Kalender verdeutlicht: Der Shooter ist zumindest in Bezug auf die Enthüllung zehn Jahre alt. Ein solches Ereignis muss natürlich ausgiebig gefeiert werden.

Zelebriert wird das Jubiläum von Actvision und Treyarch nicht nur mit einem Video, das ihr unterhalb dieser Zeilen starten könnt. Im Rahmen des Jubiläums findet in „Call of Duty: Black Ops 4“ bis zum 28. Mai 2020 außerdem ein Double-XP-Event statt. Verdienen könnt ihr in diesem Zeitraum:

Double XP

Double Weapon XP

Double Merits

Double Nebulium Plasma

Neues Playlist-Update

Und damit in „Call of Duty Black Ops 4“ während eurer Aktivitäten etwas mehr Abwechselung geboten werden kann, wird am heutigen 19. Mai 2020 ein neues Playlist-Update eingeführt. Zu den Neuerungen zählen:

Multiplayer – 2XP Deathmatch Domination, Nuketown, Barebones Moshpit, Bolt-Action Barebones Moshpit, Söldner Deathmatch Moshpit

Blackout – Hot and Heavy (Hot Pursuit and Heavy Metal Heroes), Alcatraz Portals Quads, Quads, Duos, Solos

Zombies – Voyage of Despair

Der Shooter „Call of Duty Black Ops 4“ kam im Oktober 2018 auf den Markt und kann auf den Plattformen PS4, Xbox One und PC gespielt werden.

Neues Update für Modern Warfare und Warzone

Im Laufe des Vormittags berichteten wir bereits darüber, dass für „Call of Duty Modern Warfare“ und „Warzone“ heute ein neues Update veröffentlicht wird. Es umfasst neue Playlists und Modi. Unter anderem könnt ihr die Battle Royale-Schlachten in einer klassischen Form erleben.

Auch neue Packs werden angeboten. Unsere Meldung mit Informationen zum neuen Update für „Modern Warfare“ und „Warzone“ öffnet sich nach einem Klick auf den Link. Nachfolgend seht ihr das anfangs erwähnte Video.

