Dark Souls: Neue Erfolgszahlen zur Serie enthüllt

Die komplette "Dark Souls"-Serie kommt inzwischen auf mehr als 27 Millionen ausgelieferte Exemplare, was die digitalen Verkäufe mit einschließt. Auch zu "Dark Souls 3" wurde eine Zahl genannt. Und selbst "Elden Ring" fand in der neusten Pressemeldung von Bandai Namco Entertainment und From Software Platz.

Bandai Namco Entertainment und From Software haben zur „Dark Souls“-Reihe neue Erfolgsangaben gemacht. Laut der Angabe der beiden Unternehmen wurden die Spiele der Reihe mehr als 27 Millionen Mal abgesetzt, was die Auslieferungen und digitalen Verkäufe mit einschließt.

Dark Souls 3 kommt auf 10 Millionen

Ein großer Teil dieses enormen Erfolge ist dem dritten Teil zuzuschreiben. Das rund vier Jahre alte „Dark Souls 3“ kommt inzwischen auf zehn Millionen Verkäufe. Die Reihe setzt sich aus den folgenden Veröffentlichungen zusammen:

Dark Souls (2011)

Dark Souls 2 (2014)

Dark Souls 2: Scholar of the First Sin (2015)

Dark Souls 3 (2016)

Dark Souls: Remastered (2018)

Zum ersten „Dark Souls“ kam erst kürzlich eine neue Meldung in den Umlauf. So machte es sich ein Spieler zur Aufgabe, den Titel durchzuspielen, ohne einen Schaden zu nehmen. Er war erfolgreich und meisterte „Dark Souls“ nicht nur ohne Gegentreffer. Auch den Bossen nahm er sich überraschend erfolgreich an.

Elden Ring folgt

In der neusten Pressemitteilung zum Verkaufsmeilenstein rund um „Dark Souls“ wird außerdem erwähnt, dass sich das auf der E3 2019 angekündigte neue Action-RPG-Projekt „Elden Ring“ weiterhin in der Entwicklung befindet. Zu diesem Titel gab es in den letzten Monaten mehr Gerüchte als Fakten. Zumindest steht fest, dass Hidetaka Miyazaki damit das „Dark Souls“-Gameplay weiterentwickeln möchte.

Schon im Vorfeld sickerte durch, dass „Elden Ring“ stark auf „Dark Souls“ basiert. Mehr zum neuen RPG erfahrt ihr in unserer „Elden Ring“-Übersicht.

