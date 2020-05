PlayStation Now: Sony enthüllt neue Abonnentenzahl

PlayStation Now ist weiter auf Erfolgskurs. Im Jahresvergleich konnte die Abonnentenzahl mehr als verdoppelt werden. Auch zur Remote Play-Funktion wurden ein paar Worte verloren.

PlayStation Now erfreut sich zunehmender Beliebtheit.

Sony verdient nicht nur mit dem Verkauf von Konsolen und Spielen Geld. Auch die Abonnentendienste des Unternehmens sind zu einem wichtigen Standbein bei der Monetisierung des Entertainments geworden. Im Zuge des jährlich veranstalteten Corporate Strategy Meetings gab Sony ein paar Zahlen zu PlayStation Plus und PlayStation Now heraus.

Schon ein paar Tage alt ist die neue Abonnentenzahl von PlayStation Plus. Sonys Kenichiro Yoshida bestätigte erneut, dass der Premiumdienst der PlayStation 4 inzwischen auf 41,5 Millionen Abonnenten kommt. Diese Zahl war bereits ein Bestandteil des kürzlich veröffentlichten Geschäftsberichtes, dem auch die neuste Auslieferungszahl der PS4 zu entnehmen war.

Neue Abonnentenzahl zu PS Now

Ein weiterer wachsender Geschäftsbereich von Sony ist das Streaming. Laut der Angabe des Unternehmens kommt das 2014 gestartete PlayStation Now inzwischen auf 2,2 Millionen aktive Kunden. Dieser Wert wurde Ende April 2020 verzeichnet. PlayStation Now wächst somit kontinuierlich, wie der folgende Vergleich zeigt:

Ende März 2018: mehr als 700.000 Abonnenten

Ende März 2019: mehr als 1 Million Abonnenten

Ende April 2020: mehr als 2,2 Millionen Abonnenten

PlayStation Now schlägt mit 9,99 Euro pro Monat, 24,99 Euro für drei Monate oder 59,99 Euro für ein ganzes Jahr zu Buche. Abonnenten erhalten einen Zugriff auf mehr als 650 Spiele.

Mehr Remote Play-Nutzer

„Mit dem Cloud-Streaming-Spieledienst PlayStation Now und der Remote Play-Funktion können Benutzer jederzeit und überall ein nahtloses Spielerlebnis genießen“, so Sony in der neusten Pressemeldung. Und tatsächlich wurde das Remote Play nochmals gesondert hervorgehoben.

Die Nutzung der Remote Play-Funktion verzeichnete gegenüber dem Vorjahr einen starken Anstieg – zwischen Dezember 2018 und 2019 sogar um das 2,5-fache, wie die folgende Grafik untermauert.

Zum Thema

Bald mehr über PS5-Spiele: Abschließend verwies Sonys Kenichiro Yoshida darauf, dass bald eine überzeugende Reihe von PlayStation 5-Titeln präsentiert werden soll. Natürlich könnte die Bedeutung von „bald“ ausgiebiger diskutiert werden. Doch die neuesten Gerüchte deuten auf ein bevorstehendes PS5-Enthüllungsereignis hin, das Anfang Juni stattfinden soll, gefolgt von einem Showcase im weiteren Verlauf des Sommers.

