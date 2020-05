PS5: Sony möchte bald eine „überzeugende Reihe von Titeln“ vorstellen

Wie CEO und Firmen-Präsident Kenichiro Yoshida bestätigte, sollen in Kürze die ersten Titel der PS5 vorgestellt werden. Könnte es wie zuletzt spekuliert Anfang Juni so weit sein?

Die PS5 erscheint im Weihnachtsgeschäft 2020.

Während Microsoft in den vergangenen Monaten regelmäßig Details zur Xbox Series X nannte und kürzlich die ersten Spiele präsentierte, gibt sich Sony weiter zurückhaltend.

Allzu lange wird sich die PlayStation-Community allerdings nicht mehr gedulden müssen. Wie Kenichiro Yoshida, seines Zeichens Präsident und CEO von Sony, in einem aktuellen Statement mitteilte, sollen bereits in Kürze die ersten Spiele der PS5 enthüllt beziehungsweise vorgestellt werden. „Spiele für die PS5, die dieses neue Spielerlebnis bieten, werden sowohl von Erst- als auch von Drittentwicklern entwickelt. Wir planen, in Kürze eine überzeugende Reihe von Titeln vorzustellen“, so Yoshida.

Gerüchte sprechen von einem Event im Juni

Wann es im Endeffekt so weit sein wird, verriet Yoshida leider nicht. In der Vergangenheit wurde Sony allerdings immer wieder mit einem groß angelegten Online-Event im Juni in Verbindung gebracht, das genutzt werden soll, um die ersten Spiele der PS5 vorzustellen. Zunächst war von einem entsprechenden Event am 4. Juni 2020 die Rede. Aktuellen Berichten zufolge könnte sich das Online-Event jedoch ein wenig nach hinten schieben.

Wie Jeff Grubb von Venturebeat in Erfahrung gebracht haben möchte, soll das Event trotz der Verschiebung weiterhin im Juni stattfinden. „Sony stellte eine Liste von Next-Gen-Spielen zusammen (nicht nur First-Party-Spiele). Allerdings könnte die Verschiebung des Termin für einige Komplikationen sorgen“, so Grubb, der gleichzeitig darauf hinwies, dass noch in den Sternen steht, ob auf dem besagten Event auch das finale Design der PS5 präsentiert wird.

Sony beziehungsweise Sony Interactive Entertainment wollten die Gerüchte um das Online-Event im Juni bisher nicht kommentieren.

