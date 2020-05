Ghost of Tsushima: Die PS4 soll an ihre Grenzen gebracht werden

Mit ihrem neuen Projekt "Ghost of Tsushima" verfolgen die Entwickler von Sucker Punch laut eigenen Angaben große Ziele. Wie es heißt, soll die Hardware der PlayStation 4 technisch an ihre Grenzen gebracht werden.

"Ghost of Tsushima" erscheint exklusiv für die PS4.

In den vergangenen Tagen ließen sich die Entwickler des US-Studios Sucker Punch ausführlich über ihr kommendes Projekt „Ghost of Tsushima“ aus.

Unter anderem war die Rede davon, dass sich die Spieler auf ein bis zu 50 Stunden langes Abenteuer in einer offenen und abwechslungsreichen Welt freuen dürfen. Doch nicht nur im spielerischen Bereich soll „Ghost of Tsushima“ gehörig punkten und zu den letzten großen Exklusiv-Titeln der PlayStation 4 gehören. Darüber hinaus möchten die Entwickler von Sucker Punch auch technisch mit hochwertiger Kost begeistern.

Die Träume der Entwickler wurden realisiert

„Wir haben eine ganze Menge gelernt und Technik auf Technik auf Technik gebaut. Bei Sucker Punch haben wir erstaunliche technische Rendering-Gurus. Ihnen gelang es, jede noch so kleine Unze an Leistung aus der PS4 herauszuholen, so dass wir unsere Träume mit diesem Spiel verwirklichen konnten“, führte Jason Connell, Creative- und Art-Director von „Ghost of Tsushima“, zur technischen Umsetzung des Titels aus.

„Man kann ziemlich weit in die Spielwelt hineinsehen. Das ist nicht irgendeine erfundene Sache mit Hacks. Man kann einfach von diesem Berg heruntergehen und zu diesen Orten gehen. Es ist verblüffend, was sie für uns aus technischer Sicht erreicht haben“, so Connel abschließend.

„Ghost of Tsushima“ wird ab dem 17. Juli 2020 exklusiv für die PlayStation 4 erhältlich sein.

