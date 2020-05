Ghost of Tsushima: Knackiger Schwierigkeitsgrad und Duelle gegen erfahrene Schwertmeister versprochen

Offiziellen Angaben zufolge wird das Kampfsystem von "Ghost of Tsushima" für einen knackigen Schwierigkeitsgrad sorgen. Darüber hinaus stellen uns die Entwickler von Sucker Punch tödliche Duelle gegen erfahrene Schwertmeister in Aussicht.

"Ghost of Tsushima" erscheint im Juli.

Wie uns die Entwickler von Sucker Punch vor wenigen Tagen wissen ließen, befindet sich die Entwicklung des ambitionierten Samurai-Abenteuers „Ghost of Tsushima“ mittlerweile auf der Zielgeraden.

In einem ausführlichen Interview nannte Game-Director Nate Fox weitere Details und wies darauf hin, dass sich die Spieler unter anderem auf Duelle gegen erfahrene Schwertmeister freuen dürfen, die cineastisch anspruchsvoll in Szene gesetzt und mit einem beinharten Schwierigkeitsgrad versehen wurden. Bei der Inszenierung dieser Duelle ließen sich die Macher von Sucker Punch laut Fox vor allem von bekannten Samurai-Filmen inspirieren.

Schwierigkeitsgrad soll für ein Belohnungsgefühl sorgen

Weiter heißt es, dass das Kampfsystem sehr anspruchsvoll ausfallen und für ein Belohnungsgefühl sorgen wird, wenn die Spieler die Grundlagen des Kampfsystems gemeistert haben und sie in den Gefechten erfolgreich einsetzen. „Wir versuchen in diesem Sinne ein geerdetes Spiel zu machen. Ein paar Schläge deines Feindes werden dich also töten. Das Spiel ist sehr herausfordernd. Wir haben drei Worte, um den Kampf zu beschreiben: Schlamm, Blut und Stahl“, führte Fox aus.

Und weiter: „Die Tödlichkeit des Schwerts wird von uns verehrt. Wir haben Samurai-Filme gesehen und die Leute sind nach ein oder zwei Schlägen zu Boden gegangen. Das wurde in den Kampf eingebettet. Es wird schwer sein, die Mongolen im Kampf zu schlagen. Aber es ist diese Art von Herausforderung, die das Ganze lebendig macht und den Sieg belohnt. Du kannst nicht einfach in ein Lager laufen und gleichzeitig gegen 5 Menschen kämpfen. Du wirst überwältigt und sterben.“

„Ghost of Tsushima“ wird ab dem 17. Juli 2020 exklusiv für die PlayStation 4 erhältlich sein.

