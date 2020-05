Judas: Take-Two Interactive erneuert das Trademark – neuer Rockstar-Titel?

Take-Two Interactive, das Mutterunternehmen von Rockstar und 2K, hat das Trademark für das unangekündigte Projekt mit dem Titel „Judas“ erneuert.

Der Eintrag aus der Datenbank des Unites States Patent & Trademark Office verrät (via GameSpot), dass Take-Two das Trademark am 11. Mai 2020 erneuert hat. Ursprünglich wurde der Markenschutz im April 2016 beantragt. Der Schutz umfasst Waren und Dienstleistungen, einschließlich Videospiele, Filme und mehr.

Hinweis auf neue Rockstar-IP?

Außerdem wurde bereits die Webadresse www.judasthegame.com von der Markenschutz-Agentur MarkMonitor registriert. Dieselbe Agentur hat auch die offizielle Webseite von Rockstar registriert. Offizielle Hinweise von Take-Two oder Entwicklerstudios gab es bisher aber noch nicht.

Der Name Judas ist aus der Bibel bekannt und wird im allgemeinen Sprachgebrauch oft als Bezeichnung für verräterische Personen verwendet. Ein Trademark muss nicht immer ein Hinweis auf eine laufende Entwicklung sein. So muss auch dieser Hinweis mit der entsprechenden Vorsicht genossen werden.

Klar ist jedoch, dass Take-Two ambitionierte Ziele verfolgt. Bereits im Februar dieses Jahres bestätigte der CEO Strauss Zelnick, dass das Unternehmen aktuell die „größte und differenzierteste Entwicklungspipeline der Geschichte“ für die kommenden Jahre in Vorbereitung hat. Es sind laut Zelnick sowohl Fortsetzungen als auch neue IP zu erwarten.

Zum Thema: Judas: Take-Two Interactive sichert das Trademark auf den Titel

Der Take-Two President Karl Slatoff bremste die Erwartungen wieder etwas und sagte, dass sich Pläne auch ändern können und nicht jedes Spiel, dessen Entwicklung gestartet wurde auch den Handel erreicht. „Eines wissen wir mit Sicherheit: Es wird sich ändern. Nicht alles, was in der Pipeline ist, wird das Licht der Welt erblicken, und es wird Dinge geben, die nicht in der Pipeline sind, die erscheinen werden.“

