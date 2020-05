Rainbow Six Siege: Entwickler stehen Gastauftritten offen gegenüber

Eigenen Angaben zufolge stehen die Entwickler möglichen Gastauftritten von Ubisoft-Charakteren in "Rainbow Six Siege" durchaus offen gegenüber. Offiziell anzukündigen habe das Studio bisher allerdings nichts.

"Rainbow Six Siege" bringt es auf über 60 Millionen registrierte Nutzer.

Mit mehr als 60 Millionen registrierten Nutzern gehört der Taktik-Shooter „Rainbow Six Siege“ zu Ubisofts erfolgreichsten Titeln der vergangenen Jahre.

Dementsprechend wird „Rainbow Six Siege“ bis heute mit regelmäßigen Updates und neuen Inhalten unterstützt. Auf Nachfrage sprachen die verantwortlichen Entwickler hinter dem Taktik-Shooter über mögliche Gastauftritte von Ubisoft-Charakteren und wiesen darauf hin, dass sie diesen durchaus offen gegenüberstehen. Offiziell ankündigen möchten die Entwickler bisher allerdings nichts.

Sam Fisher in Rainbow Six Siege?

Game-Designer Jean-Baptiste Halle äußerte sich beispielsweise wie folgt: „Das ist eine sehr interessante Frage. Ich glaube, ich muss diese Frage weitergeben. Ehrlich gesagt denke ich, dass viele von ihnen interessante Ergänzungen sein könnten. […] Beachte einfach die nächsten Neuzugänge bei den Operatoren in diesem Jahr und du könntest einige interessante neue Leute im Roster entdecken. Das ist alles, was ich bis jetzt sagen kann.“

Der für „Rainbow Six Siege“ verantwortliche Produzent Eric Tremblay hingegen führte aus: „Ich bin ein Fan von Splinter Cell. Daher wäre Sam Fisher wirklich großartig. Allerdings bezweifel ich, dass wir in Rainbow Six Siege das 3D-Navi umsetzen können. Ding Chavez ist ein interessanter Charakter aus einem früheren Rainbow Six-Spiel. Allerdings halten wir nicht die Rechte an Ding Chavez. Aber das wäre interessant. Ich weiß nicht, das sind die beiden, die vielleicht am ehesten ins Universum passen.“

„Rainbow Six Siege“ ist für die Xbox One, den PC und die PS4 erhältlich.

