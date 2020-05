Call of Duty Modern Warfare & Warzone: Captain Price als neuer Operator im Teaser-Trailer angedeutet

Mit einem frischen Teaser-Video scheinen Activision und Infinity Ward auf einen neuen Operator für "Call of Duty: Modern Warfare" und "Warzone" aufmerksam zu machen. Es handelt sich dabei anscheinen um den altbekannten Captain Price.

Mit einem frischen Teaser-Video scheinen Activision und Infinity Ward die Rückkehr eines alten Bekannten für „Call of Duty: Warzone“ und „Modern Warfare“ angedeutet. Während sich Season 4 für „Modern Warfare“ und „Warzone“ nähert, tauchen immer mehr Hinweise und Teaser auf. Das neuste Video könnt ihr weiter unten im Artikel ansehen.

Captain Price als neuer Operator?

Im Video anscheinend eine feindliche Gruppe zu sehen und zu hören, die sich über ein Ziel von hoher Priorität unterhalten. Auch wenn kein Name genannt wird und nur ein schlecht aufgelöstes Bild des Charakters zu sehen ist, so wird es einem „Call of Duty“-Fan nicht schwerfallen, den Charakter als Captain Price zu identifizieren.

Auch wenn noch keine genaueren Hinweise und Details verraten werden, so wird offenbar angedeutet, dass Captain Price wahrscheinlich als neuer Operator für die neue Season 4 in „Call of Duty: Modern Warfare“ und „Warzone“ zur Verfügung gestellt wird.



Während Fans zuvor dachten, dass ein vorheriger Teaser die Ankündigung von „Call of Duty: Black Ops Cold War“ angedeutet hat, scheint nun klar zu sein, dass Activision und Infinity Ward wahrscheinlich eher auf das neue Teaser-Video zu Captain Price als neuem Operator hinweisen wollten.

„Call of Duty“ können offenbar in Kürze weitere Hinweise und mögliche Details erwarten. Spieler sollten in „Warzone“ ein Auge auf die Bunker haben, wo möglicherweise Atombomben für etwas ‚frischen Wind‘ sorgen könnten. Anscheinend ist es wohl nur noch eine Frage der Zeit, bis Captain Price das Schlachtfeld betritt.

„Call of Duty: Modern Warfare“ ist für PS4, Xbox One und PC erhältlich. „Warzone“ ist als Free-to-Play-Battle-Royale-Shooter kostenlos für die genannten Plattformen verfügbar.

