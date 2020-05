Days of Play 2020: PS Plus-Rabatte, Bundles und mehr – Ankündigung von Sony

Sony hat soeben die Days of Play 2020 angekündigt. Im Zuge der Rabattaktion könnt ihr Spiele und Bundles günstiger kaufen. Ein weiterer Teil des Sales sind preisreduzierte PlayStation Plus- und PS Now-Mitgliedschaften.

Unter anderem bekommt ihr PlayStation Plus günstiger.

Nachdem in den vergangenen Tagen verschiedene Werbematerialien auftauchten, die auf den baldigen Start der Days of Play 2020 hindeuteten, folgte auf dem offiziellen PlayStation Blog die formelle Ankündigung der neuen Schnäppchenaktion.

Die diesjährigen Days of Play starten am 25. Mai 2020. Die Aktionen laufen bis zum 8. Juni 2020. Günstiger erwerben könnt ihr in diesem Zeitraum bei teilnehmenden Händlern ausgesuchte PlayStation VR-Bundles und zahlreiche im Preis reduzierte Spiele. Auch verspricht Sony Angebote rund um PlayStation Plus und PlayStation Now. Nachfolgend seht ihr ein paar Beispiele.

Ausgesuchte Days of Play-Deals bei teilnehmenden Händlern:

PlayStation VR Starter Pack: 199,99 Euro

PlayStation Plus-Jahresmitgliedschaft: 41,99 Euro

PlayStation Now Mitgliedschaft: 41,99 Euro für 12 Monate / 19,99 Euro für 3 Monate

Software-Highlights: ab 14,99 Euro Marvel’s Spider-Man Days Gone Death Stranding PlayStation Hits Reihe (u.a. The Last of Us)



Darüber hinaus sollen im PlayStation Store vom 3. bis 17. Juni 2020 „fantastische Rabatte auf Blockbuster-Spiele sowie Angebote für PS Plus- und PS Now-Abonnements“ auf euch warten. Weitere Details findet ihr laut Sony ab dem 25. Mai 2020 auf der Days of Play-Website.

Ergänzend schreibt Sony: „Nochmals vielen Dank für eure unglaubliche Unterstützung im vergangenen Jahr. Jetzt freuen wir uns auf ein weiteres Jahr voll unglaublicher Gaming-Erlebnisse auf der PlayStation“.

+++ PlayStation Store: Die Neuerscheinungen der Woche +++

Im Vorfeld der Days of Play 2020 könnt ihr einen Blick auf das Angebot der Woche werfen, das am Mittwoch im PlayStation Store freigeschaltet wurde. Darüber hinaus stehen weiterhin die PS Plus-Spiele für Mai 2020 zum Download bereit. Die Ankündigung der Juni-Spiele erfolgt voraussichtlich in der kommenden Woche.

