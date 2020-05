Gran Turismo Sport: Update 1.59 zum Download – Changelog, Trailer und Details

In "Gran Turismo Sport" erwartet euch ein neues Update.

Polyphony Digital hat für „Gran Turismo Sport“ ein neues Update vorbereitet, das ab heute geladen werden kann. Es hebt das Rennspiel auf die Version 1.59 an. Doch was ändert sich mit der Aktualisierung? Das verrät ein Blick in den Changelog.

Die erste Neuerung ist keine allzu große Überraschung: Wie im Vorfeld angekündigt kann der Mazda RX-Vision GT3 Concept (Gr.3) in „Gran Turismo Sport“ über die virtuellen Pisten gejagt werden. Er zeigt sich in einem unten eingebetteten Video.

Begleitet wird das neue Fahrzeug von zwei besonderen Wettbewerben, die am heutigen Freitag starten werden. Damit soll nicht zuletzt Mazdas Hundertjähriges gefeiert werden.

Hinzu kamen mehrere neue Runden in der GT League. Weitere Details dazu lassen sich dem folgenden Changelog entnehmen. Weitere Informationen zu den ebenfalls enthaltenen „diversen anderen Funktionen, Verbesserungen und Fehlerbehebungen“ verraten die Patchnotes nicht.

Changelog zum GT Sport-Update 1.59

Mazda RX-Vision GT3 Concept

Mazda RX-Vision GT3 Concept (Gr.3)

Ab 22. Mai werden zwei Wettbewerbe veranstaltet, um Mazdas Hundertjähriges und die Veröffentlichung des RX-Vision GT3 Concept zu würdigen. Es sind die „RX-Vision GT3 Concept – Zeitrennen-Herausforderung“ und der „RX-Vision GT3 Concept“-Lackierungsdesign-Wettbewerb.

Sieben neue Runden in der GT League

Anfängerliga: Zwei neue Runden zum „Sunday Cup“ hinzugefügt.

Amateurliga: Zwei neue Runden zum „Clubman Cup“ hinzugefügt.

Profiliga: Zwei neue Runden zu „Nostalgisches 1979“ hinzugefügt.

Langstreckenliga: Eine neue Runde zur „Langstreckenserie für Gr.3“ hinzugefügt.

Sonstiges

Diese Aktualisierung bietet noch diverse andere Funktionen, Verbesserungen und Fehlerbehebungen.

Wie mehrfach erwähnt, möchte Polyphony Digital den Support von „Gran Turismo Sport“ in diesem Jahr etwas herunterfahren, was dem Nachfolger zugute kommen dürfte. Wann mit der Veröffentlichung von „Gran Turismo 7“ zu rechnen ist, steht weiterhin in den Sternen. Erst in dieser Woche kamen Hinweise zum neuen Racer auf.

