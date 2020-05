Iron Man VR: Demo steht bereit – Trailer stellt die Inhalte vor

"Iron Man VR" erscheint im Juli.

Hinter den Kulissen arbeiten die Entwickler von Camouflaj fieberhaft an der Fertigstellung des Action-Titels „Iron Man VR“.

Um schon jetzt Lust auf mehr zu machen und interessierten Spielern einen Eindruck von dem zu vermitteln, was in „Iron Man VR“ auf sie zukommt, stellten Sony Interactive Entertainment und Camouflaj eine spielbare Demo zum VR-Action-Titel bereit. Diese kann ab sofort kostenlos aus dem PlayStation Store heruntergeladen werden. Passend zum Release der Demo steht ein neuer Trailer bereit, der auf die Inhalte der Probefassung eingeht.

Exklusiver Skin für Spieler der Demo

Weiter heißt es von offizieller Seite, dass sich alle, die die Demo zu „Iron Man VR“ spielen und anschließend die Vollversion erwerben, auf einen exklusiven Skin freuen dürfen. Hierbei haben wir es mit dem „Molten Lava Armor Deco“-Skin zu tun. Nach einer kurzfristigen Verschiebung wird „Iron Man VR“ ab dem 3. Juli 2020 für die PlayStation 4 beziehungsweise PlayStation VR erhältlich sein.

In „Iron Man VR“ nutzen die Spieler die PlayStation Move-Controller, um Iron Mans Repulsor-Jets zu zünden und sich in die Schlacht zu stürzen. Mit einem Arsenal an legendären Iron Man-Waffen stellt ihr euch den größten Feinden von Iron Man entgegen und greift zwischen den Schlachten auf Tony Starks Garage zurück, um euren Anzug kontinuierlich weiterzuentwickeln beziehungsweise zu erweitern.

